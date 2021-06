Tra le offerte di giugno, non manca una cittadina come la Hyundai i10, proposta da Hyundai con una serie di vantaggi interessanti: rate da 99 euro al mese, tasso zero e due anni di assicurazione furto e incendio.

Nel dettaglio, la Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV Tech Connect Pack viene a costare 11.600 euro anziché 15.150 euro, grazie alla Maxi Rottamazione Hyundai, che si ottiene con la rottamazione di un veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010.

Il finanziamento Hyundai i-Plus Zero, prevede un anticipo di 2.700 euro, mentre le rate sono 24 di 98,68 euro (TAN 0%, TAEG 2,85%); la rata finale è di 7.575 euro. L’esempio comprende anche due anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Sulla piccola Hyundai si parte da uno sconto di 3.550 euro, che rispetto all’importo totale è già interessante, grazie alle diverse iniziative della Casa come il bonus “Pronta Consegna”; poi c’è il tasso zero, che permette di contenere la rata a 99 euro al mese, e nell’importo c’è l’assicurazione furto e incendio per due anni.

Svantaggi

La Maxi Rottamazione prevede, appunto, la rottamazione di una vettura decennale, senza la quale questa offerta non è valida. Attenzione agli oneri finanziari: è vero che non ci sono interessi sulle rate, ma l’apertura pratica costa 395 euro, e in più ci sono da aggiungere spese e costi come IPT e PFU.

In sintesi