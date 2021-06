Non sono più così centrali nelle promozioni di giugno rispetto a qualche mese fa, ma a volte si parla ancora di eco-incentivi: ad esempio, quelli Kia, che la Casa coreana propone su molti modelli.

Per la Kia Rio GPL 1.2 DPI Urban, questo significa che con gli incentivi della Casa, il prezzo di partenza scende da 16.350 euro a 13.750 euro, ossia 2.600 euro di meno, con verniciatura Clear White o Signal Red.

A fronte di un anticipo di 4.450 euro, le rate sono 23 da 109,63 euro (TAN 0%, TAEG 3,08%), con rata finale di 7.177,50 euro. Ci sono quindi anticipo e maxi rata, ma non sono previsti interessi sulla singola rata mensile.

Per aderire a questa promozione, è però necessaria la permuta o la rottamazione di un’auto posseduta da almeno 3 mesi, e l'offerta non è cumulabile con altre in corso.

Vantaggi

Il primo vantaggio è sicuramente il tasso zero, non sempre presente nelle offerte dell’anno in corso; l’altro è il valore aggiunto dal GPL, dagli optional inclusi e dai 7 anni di garanzia offerti da Kia: alla fine, la proposta è sicuramente concorrenziale.

Svantaggi

Il TAN è zero, ma il TAEG, cioè il costo annuale del finanziamento, è a 3,08%: un valore abbasta altino rispetto ad altre proposte del periodo. Attenzione, ad esempio, ad alcuni importi, come i 399 euro per apertura pratica, o i 3 euro per ogni incasso rata.

In sintesi