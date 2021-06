Tra le offerte di giugno, non mancano le proposte su vetture dal listino particolarmente economico: ad esempio, la compatta Mitsubishi Space Star. I dati sembrano subito allettanti: tasso zero e rate da meno di 98 euro al mese.

Mitsubishi indica la proposta di esempio sulla Space Star NY20 1.0 Invite, che dispone di 5 posti e 5 porte, ma anche 5 anni di garanzia, da cui il claim “Give me five”. Partendo dai 13.300 euro del listino, si scende al prezzo promozionale di 9.790 euro; l’anticipo è di 2.400 euro, mentre le rate mensili sono 23 da 97,23 euro (TAN 0%, TAEG 3,34%).

Al termine, la rata finale ammonta a 5.852 euro, con la possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto. Al finanziamento possono essere associate facoltativamente varie assicurazioni.

Vantaggi

L’offerta consente già uno sconto iniziale di 3.510 euro, che in raffronto ad un listino di partenza non altissimo consente di partire da meno di 10.000 euro. Anche l’anticipo e la rata finale sono piuttosto bassi, ma soprattutto è la rata inferiore a 98 euro ad essere appetibile, grazie al tasso zero.

Non è richiesta permuta o rottamazione, e ci sono cinque anni di garanzia -tre in più rispetto alla durata del finanziamento: sicuramente un valore aggiunto, che in altri casi si paga a parte.

Svantaggi

Se il TAN, l’interesse sulle rate, è zero, i costi annuali del finanziamento (TAEG) sono al 3.34%, più alti rispetto ad altre proposte simili: qui incidono ad esempio i 3 euro mensili di incasso rata e i 350 euro di istruttoria pratica. Il modello dell’offerta è la Invite MY2020, dal prezzo più basso della gamma; attenzione quindi agli accessori, a partire dalla verniciatura.

In sintesi