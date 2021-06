Nel 2004 Ford presentò la GT, la reinterpretazione moderna della storica GT 40 che fu protagonista di numerosi successi nel motorsport degli anni ’60. Ora il primissimo prototipo mai prodotto è in vendita all’asta su Bring A Trailer.

Tuttavia, è destinato a rimanere un puro oggetto di collezione. La sua velocità massima, infatti, è limitata ad appena 8 km/h.

Una Ford GT sperimentale

L’esemplare dell’asta ha il telaio numero 00004 ed è stata la prima Ford GT “marciante”. Questa è stata utilizzata durante i collaudi per verificare le emissioni e ottenere l’omologazione del modello. La GT in vendita è nera con strisce longitudinali bianche e ha gli interni in pelle con dettagli in alluminio. L’abitacolo ha qualche imperfezione e presenta graffi e parti rimosse, ma del resto stiamo parlando di un vero laboratorio su ruote.

Sempre all’interno, infatti, troviamo una serie di appunti in corrispondenza dei vari indicatori. Sulle minigonne, invece, sono presenti dei comandi specifici per gestire il livello del carburante. Infine, il paraurti posteriore e i terminali di scarico sono completamente sperimentali. Sta di fatto, che il motore 5.4 V8 sovralimentato è rimasto acceso per 217 ore e ha percorso 1950 km.

Naturalmente, l’auto è offerta con tutta la documentazione che attesta l’autenticità del prototipo.

Potenza limitata

A dare valore all’auto non è solo la sua storia, ma anche gli autografi del team di sviluppo, nel quale c’era un certo Carroll Shelby. L’esemplare è stato acquistato nel 2008 da un collezionista prima di passare nel 2016 ad una concessionaria che ha provveduto a sostituire la batteria e a cambiare alcuni sensori.

Curiosamente, Ford ha installato un chip che limita l’erogazione della potenza e la velocità massima ad appena 8 km/h. Tuttavia, è possibile rimuovere il limitatore ed avere a disposizione tutti i 558 CV, anche se l’attuale proprietario dell’auto invita alla massima cautela. La GT, del resto, non viene spinta a dovere da quasi 20 anni.

Attualmente le offerte per la Ford hanno raggiunto i 200 mila dollari (circa 170 mila euro). Resta però ancora qualche giorno prima della chiusura dell’asta e per assicurarsi questo pezzo da collezione.