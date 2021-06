Volkswagen ID Buzz, le prime foto spia

Volkswagen continua a lavorare al suo primo van completamente elettrico. Dopo aver visto per la prima volta gli interni, ora alcune nuove foto spia rivelano le forme dell’ID Buzz che arriverà in Europa nel 2022. Il modello definitivo si baserà sul prototipo ID Buzz mostrato al Salone di Detroit nel 2017.

Forme provvisorie

Per quanto ad un primo sguardo il nuovo van di Volkswagen sembri pronto alla presentazione, in realtà sono ancora tante le mimetizzazioni. Ad esempio, i fendinebbia sono finti e tutta la parte frontale è avvolta dalle camuffature che dissimulano le reali forme dell’ID Buzz.

Anche la zona posteriore è ampiamente mimetizzata. La striscia “cromata” che unisce i fari, infatti, potrebbe nascondere una linea LED orizzontale.

Visti i finestrini laterali coperti, è probabile che il muletto delle foto sia quello per il trasporto professionale. Al tempo stesso, però, Volkswagen potrebbe aver “tappato” i vetri per nascondere l’abitacolo della versione per il trasporto persone.

Anche a trazione integrale

In generale, le proporzioni sembrano essere diverse rispetto a quelle del nuovo Multivan T7, la settima generazione del mitico Bulli. Le forme, infatti, ricordano molto quelle morbide del prototipo del 2017, ma l’impressione è che il progetto sia ancora in una fase iniziale dello sviluppo.

VW ID Buzz (2017)

Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci possiamo aspettare versioni con motore elettrico singolo o doppio e con trazione posteriore o integrale. A livello di potenza, Volkswagen ha già dimostrato con l’ID.4 GTX di riuscire a spremere il suo pacco batterie fino a 299 CV e autonomie tra 400 e 500 km. In ogni caso, potrebbero essere disponibili vari livelli di potenza fino ad una versione da 111 kWh.