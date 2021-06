L'elettrificazione sta cambiando il mondo dell'auto, supercar comprese. La manovre per affrontare una rivoluzione inevitabile sono iniziate un po' dappertutto e in Casa Lamborghini hanno preso il nome di "Direzione Cor Tauri", un manifesto presentato lo scorso 18 maggio a Sant'Agata Bolognese.

A volerlo è stato Stephan Winkelmann a pochi mesi dal suo rientro in Lamborghini come presidente e amministratore delegato. Un segnale importante lanciato da un manager che è stato determinante per la storia moderna della casa Casa del Toro e che si appresta ad guidare una nuova fase.

Ne abbiamo parlato con il diretto interessato incontrandolo in azienda per una "walking interview" sullo sfondo della Linea Urus.

Aspettando l'elettrica

Ed è proprio la Urus, la Lamborghini che non c'era, il modello che ha cambiato la storia di questo marchio. Winkelmann ce lo ricorda subito anche perchè l'auto fu presentata sotto forma di concept nel lontano 2012 a Tokyo.

Lamborghini Urus

L'intervista-chiacchierata continua parlando delle evoluzioni aziendali degli ultimi anni fino ad arrivare al nuovo piano industriale che darà luce alla prima Lamborghini elettrica, nel 2027. Il manager tedesco ci tiene però a sottolineare che tutto questo non impedirà agli ingegneri di Sant'Agata di continuare a far urlare i motori emiliani, rispettando la tradizione e i desideri degli appassionati.

Lamborghini Sian Lamborghini Terzo Millennio

Parliamo di MR Winkelmann

Dall'azienda il discorso si sposta sulla persona in qualità di top manager Lamborghini e Bugatti, che negli ultimi anni è diventato un personaggio. Il Presidente della Supercar, per l'appunto. Cosa significa ricoprire un ruolo del genere? In che consiste il mestiere di "Presidente" e cosa si prova ad arrivare così in alto nel rappresentare due marchi automobilistici che fanno sognare gli appassionati di tutto il mondo?

A tutte queste domande, e a molte altre curiosità, Winkelmann ha risposto con la sua proverbiale compostezza che ritrovate nel video in copertina e sul quale vi invitiamo a fare play.