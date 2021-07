Subaru gioca d’anticipo e propone subito un’offerta in scadenza alla fine del mese di luglio: la protagonista è la gamma SUV 4x4, di cui il modello più economico è la Subaru XV Pure 1.6, con l’automatico CVT Lineartronic.

Con la promozione, il prezzo iniziale scende a 22.900 euro, esclusi IPT e PFU, ma includendo 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, e tre anni o 45.000 km di tagliandi. Versando un anticipo di 5.893 euro, dopo 30 giorni si versano 36 rate mensili da 199 euro (TAN 4,95%, TAEG 6,42%).

Al termine, la maxi rata finale ammonta a 12.475 euro, che può essere rifinanziata in 48 mesi, con rate da 292 euro (TAN 5,95%, TAEG 6,69%). Un’offerta simile è disponibile anche sulla Subaru Forester e-Boxster 2.0 CVT, con rate da 299 euro al mese.

Vantaggi

L’offerta sulla XV, più che per i 2.000 euro circa di sconto iniziale, si fa notare per la rata mensile inferiore ai 200 euro, e per le consuete aggiunte di servizi Subaru.

In particolare, Safe5 comprende, alla scadenza dei tre anni o 100.000 km di garanzia di fabbrica, altri due anni di garanzia Real Garant; Care5 prevede invece la manutenzione programmata ordinaria per tre anni o 45.000 km, solo con l’adesione al finanziamento. Lodevole la presentazione di un esempio di rifinanziamento della rata finale.

Svantaggi

Occorre mettere in preventivo le spese in più per i soliti oneri finanziari, compresi i 350 euro di istruttoria, e per eventuali accessori in più da aggiungere alla versione Pure, che è quella di ingresso. La maxi rata piuttosto alta invita alla sostituzione, anche se il rifinanziamento consente l’acquisto integrale con una rata inferiore ai 300 euro in 4 anni.

In sintesi