Attraversare le terre emerse oppure i mari, ma sempre nel lusso. Chi può permettersi delle vacanze di un certo livello cerca mezzi di trasporto terra-mare speciali e magari complementari. Da cui l'idea di fare un confronto "impossibile" tra la Range Rover SVAutobiography 5.0 V8 P565 Passo Lungo e il nuovo Ferretti Yachts 1000, due panfili nati per muoversi su strada e in acqua con tutte le comodità possibili.

Le somiglianze fra questi due autentici incrociatori, al di là delle dimensioni e del modo di viaggiare, sono più di quante si possa immaginare e andremo a scoprirle insieme tra curiosità e caratteristiche tecniche.

Il viaggio è l'essenza del lusso

Il concetto di viaggio non è più solo confinato nella logica di una destinazione da raggiungere. Al contrario, assume un ruolo centrale, e diventa determinante perché arricchisce questa esperienza di nuovi contenuti soprattutto emotivi. Per dirla tutta il viaggio diventa la meta e non solo una fase di transizione. Si trasforma in un contenitore di sensazioni, da vivere in mare o sull'asfalto, al volante di un'auto o al timone di una barca.

E se poi queste fossero ammiraglie ecco che l'effetto si amplifica all'infinito. Un termine quest'ultimo che arriva dal mare ma che oggi è stato sdoganato finendo per identificare quanto di meglio c'è in tutti gli ambiti compreso quello automotive.

Poi, a volte, capita anche che le ammiraglie di due brand come Ferretti Yachts e Land Rover incrocino le loro rotte rivelando tratti in comune che nascono da una visione condivisa in termini di design, stile e prestazioni. Non ha caso le due aziende hanno avviato una collaborazione ufficiale e presidiano numerosi eventi nautici con i rispettivi prodotti.

Misure e pesi a confronto

E allora partiamo innanzitutto un veloce parallelo su misure e pesi di questi due giganti da viaggio ci fa capire come il nuovo Ferretti Yachts 1000 sia lungo sei volte più della Range Rover SVAutobiography Passo Lungo che già tocca la bella misura di 5,2 metri

Range Rover SVAutobiography 5.0 V8 P565 Passo Lungo Ferretti Yachts 1000 Lunghezza 5,20 m 30,13 m Larghezza 2,07 6,81 m Altezza 1,86 m 10,81 m Peso 2.598 kg 98.000 kg

Anche il peso, che per lo yacht si chiama "dislocamento", ci dice che tra i due colossi il più massiccio e pesante è proprio il Ferretti Yachts 1000 che sfrutta il principio di Archimede per potersi permettere una massa ben 37 volte superiore alla Range Rover.

Ferretti Yachts 1000

Il Ferretti Yachts 1000 è la più grande unità mai costruita in oltre 50 anni di attività dal cantiere di Forlì. Rappresenta un'importante tappa evolutiva di una gamma di prodotto diventata un riferimento nel segmento dei flybridge. E, non ultimo, conia un nuovo linguaggio stilistico ed estetico destinato a lasciare il segno.

Con i suoi 30 metri di lunghezza il Ferretti Yachts 1000 nasce da un lavoro di squadra che ha riunito attorno allo stesso tavolo il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall'Ing. Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l'architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il concept degli interni.

Nonostante le dimensioni, e i volumi importanti, il design delle linee esterne evidenzia un'impronta dinamica e ben proporzionata grazie ad alcune scelte vincenti, come per esempio la presenza di grandi superfici vetrate nella sovrastruttura e l'impiego di nuove potenze laterali in cristallo a poppa e a centro barca. Soluzioni queste che restituiscono alla vista un profilo dalla spiccata vocazione sportiva.

Range Rover SVAutobiography Passo Lungo

Da un'ammiraglia del mare a un'ammiraglia dell'asfalto: la Range Rover SVAutobiography a passo lungo incarna lo stile che dal 1970 pone il marchio britannico ai vertici del settore dei SUV di lusso. Un percorso compiuto all'insegna della massima coerenza stilistica ed estetica nel quale la casa automobilistica ha avuto il grande merito di aver saputo evolvere il design senza snaturarlo.

E così ancora oggi risultano evidenti alcuni stilemi che sebbene reinterpretati in chiave moderna attingono alla tradizione Range Rover. Su tutti il disegno a conchiglia del cofano per proseguire con l'imponente griglia del frontale con cornice Gloss Black e maglia Atlas fino alla caratterista linea di cintura che conferisce grinta al profilo. Un profilo il cui design è ulteriormente enfatizzato dalla particolare grafica adottata per le prese d'aria.

Motori a confronto

Due motori d'eccezione spingono questi due capolavori della mobilità d'alto bordo, un 5.0 V8 benzina con compressore volumetrico da 565 CV per la Range Rover e due V16 diesel di 35,7 litri da 2.217 CV per il Ferretti Yachts 1000.

Range Rover SVAutobiography 5.0 V8 P565 Passo Lungo Ferretti Yachts 1000 Motore V8 benzina Supercharghed 2 x MTU 16V 2000 M86 Diesel Disposizione cilindri V8 V16 Cilindrata 5.000 cc 35.707 cc Potenza 565 CV 2 x 2.217 CV

Architetture in movimento

Una barca, il Ferretti Yachts 1000 e un SUV la Range Rover SVAutobiography che incarnano il concetto di un'architettura in continuo movimento. Luoghi e spazi da abitare. Gli interni dell'ultima nata Ferretti Yachts sono stati concepiti per proiettare all'interno della scena l'ambiente circostante in modo da arricchire di nuovi significati l'esperienza di vita a bordo. Le grandi vetrate a tutta altezza si trasformano in schermi sui quali scorrono i momenti della giornata.

Il living soggiorno posto sul ponte principale è concepito come un'unica grande superficie in diretto contatto con il pozzetto esterno così da enfatizzare e rafforzare anche a livello fisico la relazione con l'elemento marino. Una sensazione di benessere rilanciata anche dalla scelta di utilizzare per gli interni il noce essenza impiegata in tutte le sue declinazioni e la cui presenza si apprezza nella tonalità fiammata presente sui mobili, rigata e più tenue per le pareti e cannettato per alcuni preziosi dettagli. La cornice ideale all'interno della quale spiccano raffinati elementi d'arredo firmati da Minotti e Cattelan.

Range Rover SVAutobiography 5.0 V8 P565 Passo Lungo Ferretti Yachts 1000 Velocità massima 250 km/h 44 km/h (24 nodi) Serbatoio 104 litri 9.000 litri Autonomia 800 km circa 574 km (310 NM)

Sensazioni che si possono rivivere all'interno della Range Rover Autobiography dove l'esperienza del viaggio è esaltata dalla presenza dalle sedute anteriori e posteriori Executive Class. Le strutture dei sedili rivestite in pelle Semianilina sono in questo caso più larghe e dotate di un'imbottitura più profonda. Il risultato finale è l'impressione di trovarsi in un vero e proprio salotto viaggiante. La vita di bordo è resa ancora più confortevole grazie alla possibilità di poter aver a disposizione fino a 24 diverse configurazioni.

E così gli schienali possono raggiungere un'inclinazione massima di 40° mentre per i poggiatesta ci sono otto possibili regolazioni. A completare le dotazioni non potevano mancare i poggiapiedi, il supporto per i polpacci, e naturalmente il programma di riscaldamento personalizzato e la funzione massaggio. L'attenzione riposta nello sviluppo di questo modello passa anche per l'adozione del sistema di ionizzazione dell'aria Nanoe basato su nano particelle di acqua dotate di carica elettrica che eliminano particelle nocive, batteri, e allergeni.

Range Rover SVAutobiography 5.0 V8 P565 Passo Lungo Ferretti Yachts 1000 Prezzo 220.900 euro > 8 milioni di euro

