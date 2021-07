Daimler si sta preparando a dare il via rivoluzioni epocali per i propri brand. Prima il passaggio di smart a marchio 100% elettrico, dove arriveranno nuovi modelli (tra cui un inedito crossover) per rimpolpare la gamma attualmente composta da fortwo e forfour. Ma si tratta solo di un primo passo che porterà Mercedes ad anticipare il lancio di nuovi modelli a emissioni zero, abbandonando man mano le classiche motorizzazioni endotermiche.

Un cambio che si accompagnerà al ripensamento completo della struttura aziendale, unendo sotto un'unica realtà AMG, Maybach e Classe G. Un rumor di cui avevamo già parlato lo scorso autunno e che ritorna oggi grazie a nuove anticipazioni fornite da Automotive News, che cita la testata tedesca Automobilwoche, secondo cui al prossimo Salone di Monaco (in programma a settembre al posto dell'appuntamento di Francoforte) l'ad di Daimler Ola Källenius farà lo storico annuncio.

L'unione fa la forza

Un portavoce di Daimler avrebbe confermato ad Automobilwoche che la fusione tra i 3 brand aiuterà a snellire i costi di marketing, rafforzandone allo stesso tempo l'immagine. Brand che se dal punto di vista dei numeri di vendite non giocano la parte del leone, parlando di prestigio e fama giocano un ruolo molto importante all'interno del Gruppo, ognuna occupando posizioni differenti e strategiche.

AMG all'interno del segmento delle auto ad alte prestazioni, Maybach per quanto riguarda il lusso più sfrenato e Classe G (che da modello si trasformerà quindi in una sorta di sub-brand) nel campo del fuoristrada. Nicchie certo, ma con un mercato che può espandersi ulteriormente grazie anche al passaggio all'elettrico.

"Non solo manterremo l'indipendenza, le forti identità e le culture aziendali differenti dei singoli marchi, ma le espanderemo e le affileremo ulteriormente", ha aggiunto il portavoce senza nome della Daimler.

Niente scorporo

Secondo voci comparse negli ultimi mesi la creazione della nuova business unit sarebbe stato il preambolo per poi scorporarla da Daimler, per alleggerirla e fare cassa. Niente di più sbagliato: la fonte interpellata da Automobilwoche ha infatti confermato che AMG, Maybach e Classe G rimarranno all'interno di Daimler e nonostante si sia ancora in fase di definizione, è già stato individuato il futuro responsabile. La scelta sarebbe ricaduta su Philipp Schiemer, attualmente a capo di AMG.

Essendo però vicini alla data in cui verrà presentata la nuova struttura aziendale (il Salone di Monaco si terrà dal 7 al 12 settembre) dovrebbero mancare solo gli ultimi dettagli organizzativi, con il piano generale ormai quasi certamente ultimato. Ancora un paio di mesi e ne sapremo di più.