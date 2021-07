Tra i modelli più diffusi di casa Fiat c’è sicuramente la 500, e in particolare nella recente versione mild-hybrid, che si allinea alle più recenti proposte del settore. Fino al 14 luglio, vengono proposti gli incentivi Fiat, che permettono di accedere a un finanziamento con sconto, anticipo zero e copertura totale del credito in 8 anni. Vediamo come.

In questa offerta per la prima metà di luglio, Fiat consente di acquistare una Fiat 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid al prezzo di listino di 12.800 euro anziché 15.800 euro, a fronte della permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011 e intestato al cliente da almeno un anno.

Se si accede al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid, lo sconto è ancora superiore: si parte da 11.300 euro, e non si versa anticipo. Le rate sono divise in due parti: le prime 24 rate mensili ammontano a 122,58 euro, mentre le successive 72 sono un poco più alte, 183,41 euro al mese, incluse le spese di incasso di 3,5 euro a rata (TAN 6,85%, TAEG 9,14%).

Con questa formula si paga totalmente la vettura: non ci sono quindi né maxi rata finale, né limiti chilometrici da rispettare.

Vantaggi

L’offerta Be Hybrid fa seguito a quanto già proposto da Fiat in campagne precedenti: l’obiettivo è l’acquisto totale della vettura, dilazionando l’intero importo su otto anni, e con i primi due di rate inferiori. Interessanti lo sconto di 4.500 euro, piuttosto elevato in rapporto al prezzo totale, e l’importo basso delle rate mensili; in più non occorre versare alcun anticipo.

Svantaggi

Rispetto all’esempio, controllare sempre oneri finanziari -compreso l’arrotondamento rata, ed eventuali opzioni in più negli esemplari proposti. E’ necessaria la rottamazione di un veicolo decennale di proprietà da 12 mesi. Attenzione alla scadenza della promozione, che non dura tutto il mese.

In sintesi