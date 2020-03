La nuova Fiat 500, la terza generazione dopo il mitico "Cinquino" del 1957 e quella del 2007, è elettrica al 100% e non sostituisce il modello attuale, ma lo affianca fino a quando ci sarà richiesta della piccola sfiziosa con motore tradizionale.

In questo momento di passaggio della "doppia 500" è quindi giusto fare un primo confronto, soprattutto nello stile, fra la nuova Fiat 500 elettrica e il modello precedente, in particolare la 500 Hybrid che è appena arrivata sul mercato con la motorizzazione 1.0 benzina mild hybrid. Mettiamo fianco a fianco le due versioni della 500C, la convertibile che fino ad ora è l'unica carrozzeria svelata dell'elettrica.

Alza il sopracciglio e guadagna il logo "500"

Il primo confronto d'obbligo è proprio nel frontale che sulla nuova Fiat 500 abbandona anche il logo Fiat per lasciare spazio alla grande scritta "500" che fa pensare ad un prossimo marchio dedicato.

Le precedenti prese d'aria si riducono ad un pannello traforato nella parte bassa del nuovo paraurti più verticale, in stile con la "Nuova 500" del 1957, mentre i fari diventano più ellittici che circolari e proseguono con un sopracciglio a LED sul cofano anteriore. Anche le luci di posizione diventano più minimali, riducendosi ad un sottile anello luminoso.

6 cm più lunga

Vista di fianco la nuova Fiat 500 elettrica non mostra troppo chiaramente l'aumento di lunghezza di 6 cm e nemmeno i 2 cm in più del passo, mentre diversi dettagli la distinguono dall'attuale 500 Hybrid.

Le novità più evidenti si concentrano nella forma degli indicatori di direzione, tridimensionali e sporgenti fra cofano e passaruota, oltre che nella maniglia esterna ad apertura elettrica e a filo carrozzeria.

Nuova Fiat 500 elettrica Fiat 500 mild hybrid Lunghezza 3,63 m 3,57 m Larghezza 1,69 m 1,62 m Altezza 1,48 m (stimata) 1,48 m Passo 2,32 m 2,30 m

Dietro cambia poco

Il dettaglio sul posteriore della nuova Fiat 500 elettrica ci fa capire che anche qui sono cambiate alcune cose, mantenendo però lo spirito dell'iconico modello nato sessantatré anni fa e della seconda generazione del 2007. Nuova è la forma del piccolo cofano bagagli che perde il fregio cromato per l'illuminazione della targa e mette al suo posto una palpebra a tutta larghezza.

Torna in coda la scritta 500, questa volta con una bordatura blu e lo zero finale trasformato in una "e", mentre il logo Fiat sotto il lunotto esce dal classico badge tondo e si avvicina a quello usato sulle Fiat sudamericane.

Rivoluzione nella plancia

Dentro cambia davvero tutto perché la nuova 500 elettrica è all'insegna della semplicità e pulizia di design, ancor più della seconda generazione. La plancia è più lineare e ribassata, dicendo addio alla leva del cambio sostituita da quattro pulsanti sulla console centrale.

Lo schermo dell'infotainment UConnect 5 da 10,25" è "sospeso" anziché integrato e le bocchette di aerazione sono tutte raccolte in una fascia centrale della plancia.

Fiat 500: tre generazioni a confronto

Un ultimo curioso confronto è quello che possiamo fare anche a livello di potenza, prestazioni, meccanica, proporzioni e prezzi (qui quelli della 500 elettrica), esercizio nel quale vogliamo inserire anche la prima mitica 500 del 1957.

Basta poco per capire quanto grandi siano i passi fatti dall'auto simbolo di Fiat, anche nella trasformazione da elettrificata mild hybrid a elettrica (qui tutti i dati tecnici). A voi il piacere di scoprire tutte le differenze e le somiglianze fra tre generazioni di Fiat 500, dal Cinquino all'EV.