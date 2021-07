Per il SUV compatto Lexus UX, fino al 31 luglio, Lexus propone varie tipologie di offerte: vediamo ad esempio il noleggio a lungo termine, lanciato a inizio anno e destinato a clienti business come aziende, piccole e medie imprese, professionisti e clienti privati, che prende il nome di Kinto One.

L’offerta per il mese di luglio messa al primo posto da Lexus anche nel sito ufficiale, prevede l’acquisto di una Lexus UX Hybrid 2WD Executive versando un anticipo di 7.300 euro + IVA, e quindi 36 rate da 299 euro, per un totale di 45.000 km.

La vettura dispone di vernice Red Brillant e moderno antifurto LoJack Classic, con sistemi di ausilio alla guida Lexus Safety System+ e la motorizzazione Premium Hybrid Electric da 184 CV. La peculiarità di questa formula, però, è in ciò che viene incluso nella rata: assicurazioni RCA, Kasko, furto e incendio, messa in strada, bollo, assistenza stradale continua e gestione multe.

Vantaggi

Un numero sempre maggiore di Case automobilistiche si affida a formule di noleggio a lungo termine o leasing, volti a semplificare la gestione della vettura: con una rata si paga praticamente tutto, carburanti e consumabili a parte, e ad ogni pagamento pensa la Casa stessa.

Svantaggi

L’offerta è solo su vetture in stock; attenzione agli importi esemplificativi, ai quali va aggiunta l’IVA, e che sono calcolati sulla provincia di Roma. Trattandosi di un noleggio, non è indicato un eventuale riscatto finale.

In sintesi