Quattro esclusive Huracan EVO per festeggiare i 10 anni di Lamborghini Messico. La Casa di Sant’Agata Bolognese ha presentato i quattro modelli in edizione speciale configurati da Grand Chelem, il distributore del marchio per il paese latino.

Le Huracan sono state personalizzate grazie al programma di personalizzazione Ad Personam e si richiamano a quattro temi chiave della cultura messicana, ovvero Vita, Morte, Sogno e Tempo.

Le quattro edizioni speciali

Le quattro Huracan EVO sono esposte in alcuni luoghi simbolici di Città del Messico e sono caratterizzata da dettagli e tinte uniche.

La Edición Vita presenta la verniciatura Verde Ermes con linee Oro Elios. Questa Huracan è identificata dall’emblema di un’aquila e, secondo la Casa, celebrare la libertà esaltando i valori nazionali del Messico e dell’Italia.

La Edición Morte mostra il simbolo di un teschio e la tinta Blu Astraeus opaco con dettagli in Bronzo Serse. Il contrasto cromatico si ritrova nell’abitacolo con sedili in Blue Teia Vintage e cuciture color Bronzo.

La Edición Sogno si distingue per i colori più vivaci che ricordano le creature mitiche dell’arte messicana. Gli esterni sono in Blu Symi con elementi in Oro Elios. Nell’abitacolo, invece, troviamo le tonalità bianche e nere e le finiture dorate dei sedili. Questa edizione speciale si riconosce per il simbolo di un drago a due teste.

Infine, c’è l’Edición Tempo caratterizzata dall’emblema del serpente. Lamborghini sottolinea che questo simbolo “rappresenta la capacità di reinventarsi nel tempo rinnovando costantemente la pelle”.

La livrea della Huracan è in Nero Nemesis e dettagli Bronzo Serse. I rivestimenti scuri e gli elementi in bronzo si ritrovano anche negli interni.

Una comunità mondiale

Non solo Italia, quindi: Lamborghini cerca di radicarsi anche nel resto del mondo. Oltre al Messico, il marchio emiliano ha organizzato anche iniziative speciali in Cina e in Giappone. Nel primo caso ha coinvolto 42 clienti per un itinerario di 800 km, mentre nel Sol Levante ha messo a disposizione due speciali Urus per scoprire tutte le bellezze del Paese.

Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Lamborghini, commenta così le edizioni speciali per il Messico: