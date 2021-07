Addio Motor Valley (o forse no?). La proposta della Commissione Ue di fermare la vendita delle auto con motore endotermico dal 2035 sta scombussolando le carte in tavola. E se, come pare, venisse applicata indistintamente, anche alle supercar, creerebbe parecchi danni lungo la via Emilia.

A farlo notare è stato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando oggi a un seminario della Fondazione Symbola. Ecco un estratto del suo intervento:

In questi giorni stiamo parlando con l'automotive. È chiaro che c'è una grandissima opportunità nell'elettrificazione, ma pensate alla Motor Valley. Ieri è stato comunicato dalla Commissione europea che anche le produzioni di nicchia, come Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, cioè le supersportive, dovranno adeguarsi al full electric. Questo vuol dire che, a tecnologia costante, ad assetto costante, la Motor Valley la chiudiamo. Se oggi pensassimodi avere una penetrazione del 50% di auto elettriche d'emble'e, non avremmo nemmeno le materie prime per farle, non avremmo la grid per gestirla. Su un ciclo produttivo di 14 anni, pensare che le nicchie automobilistiche e supersport si riadattino è impensabile.

Transizione al giusto ritmo

Per il ministro poi, "c'è un fattore chiave che a volte le persone non considerano, la transizione deve avere un tempo specifico, se siamo troppo lenti falliremo come homo sapiens ma se andiamo troppo veloci falliremo come societa".

Cingolani, partecipando a un altro convegno, ha sostenuto di essere "molto preoccupato dell'impatto di una transizione sbagliata nei prossimi anni per i figli dei miei figli, ma sono preoccupato anche per una transizione sbagliata nei prossimi 10 anni per centinaia di migliaia di famiglie in Europa e nel resto del mondo se non convertiremo correttamente le attività manifatturiere e se non convertiamo correttamente la mobilità".

Cingolani, ha poi aggiunto: "dobbiamo capire cosa dobbiamo fare e al momento non credo sia molto chiaro. E c'è una seconda cosa da considerare: dobbiamo affrontare la disuguaglianza a livello globale che non rende la transizione facile a livello globale. Noi siamo relativamente fortunati perché possiamo parlare di riconversione, idrogeno, mobilità verde... ma che dire di altri 3 miliardi di persone che sul pianeta hanno problema più urgenti? Dobbiamo trovare regole comuni e sostenere i Paesi emergenti".