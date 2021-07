La Gordon Murray Automotive T.50 è una delle promesse più interessanti che ci attendono: potrebbe essere l'ultima supercar "analogica" prima dell'elettrificazione generale di tutto il settore. E da tale, non poteva non sfoderare un V12 aspirato in posizione centrale.

La T.50 è ancora in fase di sviluppo, ma GMA ha rilasciato un nuovo video durante i collaudi con due prototipi che corrono in pista, ed è subito chiaro il vero protagonista del filmato, che trovate qui sotto: il suono del suo 3.9 V12.

Oltre i 12.000 giri/min (ma non ancora)

Il test si tiene presso la pista di Dunsfold, in Inghilterra (sì, è il noto "Circuito di Top Gear"). Secondo le voci il motore della T.50 prodotto da Cosworth avrà la zona rossa a quota 12.100 rpm, ma durante questa fase è ancora limitato a 5.000 rpm. Eppure, è più che sufficiente per farci un'idea di come suonerà.

A bassi regimi è un rombo molto baritonale, mentre alzando il ritmo si fa sempre più acuto con l'aumentare dei giri motore, ricordando un po' il suono del predecessore spirituale della T.50, la McLaren F1 di Murray.

Al di là del suono, però, Murray è stato chiaro sui suoi obiettivi: la T.50 dovrà essere una "supercar anti-supercar", perché sacrificherà le potenze stratosferiche di migliaia di cavalli, in favore di agilità e maneggevolezza. Il tutto con uno stile più sobrio rispetto alle moderne supercar.

Per dare un ordine di grandezza, Murray dice che "la T.50 avrà dimensioni paragonabili a una Porsche 718 Boxster ma sarà più leggera di una Mazda MX-5". I suoi 663 CV potrebbero non stupire più in un'epoca in cui le supercar e le hypercar arrivano a quota 1.000 o addirittura 1.500 CV, ma il suo rapporto peso/potenza dovrebbe essere migliore di quella della Ferrari LaFerrari.

La versione "1+2" (posti a sedere) è prevista per il 2022, per un totale di 100 unità prodotte. Se vi interessa accaparrarvene una, siate pronti a pagare più di 2,5 milioni di euro. Dopotutto, potrebbe essere l'ultima auto sportiva aspirata V12 ideata da uno fra i più importanti ingegneri di supercar che ci sia.