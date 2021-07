L’originale idea di creare un motore V8 di legno è venuta a un adolescente lituano del canale YouTube Generic Woodworking, fin dall'infanzia appassionato di falegnameria e spinto dalla curiosità di capire come funzionano gli oggetti sul modello di programmi come "MythBusters" e "How It's Made".

Sul canale carica frequentemente i suoi progetti di meccanica più recenti, dalla costruzione di modellini di auto, passando per le scatole del cambio, fino agli alberi di trasmissione, tutti ovviamente in legno. Non è la prima volta che costruisce un motore, ma con questo lavoro il ragazzo ha davvero superato sé stesso.

Un V8 minuscolo

Il V8 più piccolo del mondo, delle dimensioni di un'unghia, è stato modellato usando la betulla per le bancate di cilindri e dei pistoni, l'impiallacciatura di quercia per i contrappesi dell'albero motore e gli spiedini da barbecue per i perni di manovella e le bielle.

I pistoni sono l'unico elemento funzionante del motore a causa delle dimensioni ridottissime dell'intero oggetto, ma la cosa è comunque impressionante, considerando che misurano solamente 3 mm ciascuno.

Quasi come un motore vero

Un lavoro meticoloso che ha incluso anche l'ordine di accensione che con ogni probabilità dovrebbe servirsi di un albero a gomiti piatto. Una volta assemblato l'oggetto di legno, i minuscoli pistoni del motore girano con l'uso della mano o l'aiuto di un trapano. Il ragazzo afferma di utilizzare lubrificanti secchi per ridurre l'attrito della manovella e, soprattutto, che il piccolo V8 non sia soggetto a riscaldamento.

Fino a ora i progetti riguardo le auto costituiscono la maggior parte dei contenuti del canale Generic Woodworking che in questo momento sta lavorando a un modello dettagliato di auto che include un tachimetro (in legno) funzionante. In passato ha costruito un modellino di motore V8 molto più grande e complesso, con fasatura di distribuzione funzionante e compressore realizzato con diverse parti mobili.