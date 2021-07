Una campagna teaser per quello che forse è lo stile di carrozzeria meno ben voluto o desiderabile - il minivan - può sembrare "inutile", ma la Hyundai Custo non è il solito Multi Purpose Vehicle (MPV): il sette posti sviluppato per la Cina sta dimostrando un design esterno molto interessante, a giudicare dalle foto teaser.

Certo, non è una vera e propria novità visto che il design esterno completo fu già protagonista di una notizia ad aprile di quest'anno, quando apparì sul sito del Ministero dell'Industria cinese (MIIT) dopo esser stato approvato formalmente per la Cina. Per descriverlo nel modo più semplice possibile, sarà un Tucson a forma di minivan con le porte scorrevoli.

Sette posti e design moderno

A primo impatto, la somiglianza fra Tucson e Custo si vede già dalla calandra e dai gruppi ottici, sia per il design complesso di quelli anteriori, sia per la barra luminosa a tutta larghezza posteriore, anche se qui i fari si piegano a forma di "C" a differenza della forma "a doppio dente" della Tucson.

Non è l'unico minivan Hyundai che ha attirato la nostra attenzione negli ultimi tempi, dato che il più grande Staria col suo stile futuristico è un MPV dal design molto interessante. Il Custo, invece, sarà più piccolo:

Lunghezza : 1,95 metri

: 1,95 metri Larghezza : 1,85 metri

: 1,85 metri Altezza: 1,73 metri

Al di là delle dimensioni, la Cina è comunque un mercato che nutre un certo interesse per i minivan, considerando che alcune Case auto hanno prodotto addirittura dei monovolume di lusso: l'americano Buick GL8 Avenir e il giapponese Lexus LM ne sono i primi esempi.

Il Custo, quindi, è un modo per Hyundai di rivolgersi alle famiglie con basso reddito, o che semplicemente non vogliono spendere fino a 215.000 dollari (oltre 180.000 euro al cambio attuale) per una Lexus LM - che a sua volta, è una versione molto arricchita della Toyota Alphard.