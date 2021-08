Dire Toyota significa parlare di ibrido. Era il 1997 quando, con la prima generazione di Prius, la Casa giapponese lanciava la sua prima auto con motore a benzina affiancato da un elettrico, e da allora nulla sarebbe più stato lo stesso.

Sempre più modelli alimentati da powertrain ibridi, ottimizzati e ancora meno assetati generazione dopo generazione, fino ad arrivare a oggi con la quasi totalità della gamma disponibile anche - o solamente - con motorizzazioni full hybrid.

All'appello mancano una manciata di Toyota: alcuni commerciali e i grossi SUV e fuoristrada come le Toyota Land Cruiser e Tundra, non previsti in Europa ma molto apprezzati in Giappone e negli Stati Uniti. In futuro però anche per loro potrebbe esserci la possibilità avere powertrain ibridi, senza però un classico benzina ciclo Atkinson ma con motori diesel.

Si dice che

Ora, la notizia ha del clamoroso ma bisogna prenderla con le pinze e la massima cautela. A mettere in giro la voce che Toyota stia lavorando su motori ibridi diesel è la testata giapponese Best Car Web, che a sua volta cita il giornalista Toru Endu, specializzato in prodotto e novità in arrivo.

Chiaramente non c'è nulla di ufficiale, anche se un indizio firmato Toyota in questo senso potrebbe essere rappresentato da un video pubblicato dalla Casa giapponese sul canale Youtube della filiale statunitense. Video che spiega semplicemente come funziona un motore diesel, nulla di più e nulla di meno. E nulla di strano. Il mercato statunitense infatti non è mai stato grande amante di motori diesel, un video dedicato al gasolio potrebbe essere letto come primo passo per introdurre la sua nuova vita full hybrid.

Come funziona un motore diesel. Il video di Toyota

Una lettura al limite del complottismo, ma se unita alle indiscrezioni riportate dalla stampa giapponese un possibile scoop. Ma, meglio ripetere ancora una volta, per ora solo voci e nulla più.

Ancora scettica sull'elettrico

Ma perché puntare su motori ibridi diesel? Da una parte sarebbe la soluzione ideale per mezzi commerciali e a trazione integrale, così da avere ancora più coppia e ridurre i consumi. Il tutto - forse - per ritardare sempre più il passaggio all'elettrico, sul quale Toyota rimane ancora scettica.

Scetticismo spiegato tempo fa dal numero uno della Casa Akio Toyoda, ma che non ferma comunque lo sviluppo di modelli emissioni zero coma la SUV bZ4X concept, SUV a batterie sviluppato in collaborazione con Subaru.

Ora non resta che aspettare eventuali conferme o smentite di Toyota circa l'effettivo sviluppo di motori ibridi diesel che, sottolineiamo ancora una volta, ad ora rimane un'indiscrezione e nulla più.