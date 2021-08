Chiunque di noi vorrebbe guidare una Ferrari. Le creature di Maranello però sono off limits per molti, con prezzi stellari alla portata di pochi. E quindi come potersi togliere lo sfizio? C'è chi si regala giornate in pista e c'è chi invece, mosso da ingegno, creatività e tanta voglia di fare, la Ferrari se la fa in casa.

Proprio come fatto dai ragazzi del canale Youtube di Ilya Strekal, che una Ferrari 458 l'hanno creata in garage. Certo, le forme generali riprendono quelle della coupé V8 del Cavallino, ma molti elementi tradiscono la natura "home made" del modello.

Ma quanto è davvero lontata dall'originale? Per fare un confronto la fortuna ha dato una mano a Ilya e amici: durante una breve prova su strada hanno incrociato una Ferrari 458 Italia vera e propria, il cui proprietario si è offerto volentieri per un veloce confronto. Lo trovate nel video qui sotto.

Interessante, ma non perfetta

Basata su di una Porsche Boxster la "Fauxrari 458" (questo il nome della Ferrari 458 creata dai ragazzi russi)modificata per ospitare la nuova carrozzeria, la Ferrari 458 falsa ha richiesto oltre due anni di lavoro, con la stragrande maggioranza delle parti create col caro vecchio lavoro manuale.

Come qualsiasi replica "fatta in casa", per quanto possa sembrare sorprendentemente accurata, ci sono evidenti pecche a livello di materiali (di fibra di carbonio nemmeno l'ombra), assemblaggi e naturalmente forme.

Dal video emerge come le superfici piatte - come la sezione di coda - hanno un tasso di fedeltà con l'originale piuttosto alto, mentre forme più complesse si sono dimostrate delle vere e proprie sfide. E poi ci sono i problemi "minori" (per così dire): i fari anteriori provengono da una Ferrari, quelli posteriori invece sono stati creati da zero.

In altri video del canale YouTube di Ilya Strekal, il creatore della Ferrari 458 "replica", l'auto sembra essere più completa e "avanti" coi lavori: carrozzeria verniciata in giallo e abitacolo meglio rifinito, con elementi creati partendo da zero e non attingendo da altre auto.

Ferrari 458 Speciale

La Motor Valley nel cuore

L'entusiasmo dei ragazzi che hanno creato la Ferrari 458 replica non si ferma però alla sportiva di Maranello: nel loro garage infatti ha preso vita anche una copia della Lamborghini Aventador, il cui progetto è stato raccontato passo passo con vari video.

Un grande amore per i bolidi della Motor Valley (e chi non ce l'ha?), unito a capacità tecniche non comuni.