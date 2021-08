Ci sono voluti 2 anni perché da un semplice nome l'Aston Martin Valhalla diventasse un'auto in "carne e ossa". Annunciata nel giugno 2019 infatti l'hypercar ibrida plug-in inglese ha debuttato in veste definitiva al Gran Premio di Silverstone 2021, mostrando le sue forme nate dalla collaborazione tra la Casa inglese, Red Bull Advanced Technologies e Adrian Newey.

Un bolide da 950 CV e 1.000 Nm di coppia pronto ad attraversare l'Oceano Atlantico per mostrarsi al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, dove Aston Martin porterà praticamente ogni modello attualmente in commercio, assieme a una novità mondiale. Una "scusa" per celebrare in grande stile i 70 di presenza sul mercato statunitense.

Quella per la pista?

La carta di identità della nuova Aston Martin attesa al debutto, in un evento privato, il 12 a Pebble Beach è sconosciuta, ma la foto teaser che vedete in copertina lascia presagire che si possa trattare della versione AMR Pro della Valhalla, ovvero quella omologata unicamente per la pista.

Aston Martin Valhalla Aston Martin Valkyrie AMR Pro

La nuova hypercar inglese potrebbe quindi replicare quanto fatto dalla sorella maggiore Valkyrie, presentata poco più di un mese fa in allestimento AMR Pro dove per favorire la leggerezza è stata rimossa l'unità ibrida, rinunciando a 100 CV circa e lasciando il V12 aspirato a correre da solo, urlando fino a 11.000 giri.

Se così fosse la Aston Martin Valhalla potrebbe eliminare motore elettrico e pacco batterie, mantenendo il V8 biturbo di 4 litri da 750 CV scendendo quindi - e non di poco - dai 1.550 kg di peso della versione stradale.

Ripasso di storia

Come detto a Pebble Beach Aston Martin porterà tutti i modelli attualmente in produzione, dal SUV DBX alla Valkyrie, passando per DBS, DB11 e Vantage. Ma non solo: al loro fianco ci sarà anche la Aston Martin DB5 Continuation, replica speciale prodotta in 25 esemplari dell'iconica auto di James Bond, con tutti i gadget che contraddistinguevano la DB5 di 007.

Aston Martin DB5 Continuation

Un modello iconico pronto a tornare in scena in "No time to die", attesissimo film della saga della spia più famosa del mondo e più volte rimandato a causa del Covid. Pellicola che sarà contraddistinta dal più alto numero di Aston Martin impiegate: oltre alla DB5 infatti compariranno la V8 vista in "Zona pericolo" del 1987, una DBS Superleggera e la Valhalla concept.