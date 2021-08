625 CV, 750 Nm di coppia e un’accelerazione 0-100 km/h di 3,2 secondi (anche se sul web c’è chi è riuscito a portarla sotto i 3 secondi). Questi sono i numeri della BMW M8 Competition, la massima espressione della coupé bavarese.

Per alcuni potrebbero essere più che sufficienti, ma l’officina di G-Power non ne ha mai abbastanza. Il tuner tedesco ha messo a punto uno speciale kit che porta l’M8 fino a ben 900 CV.

Un vero "uragano"

Il 4.4 V8 biturbo della BMW M8 conosce così livelli di potenza assurdi, passando anche per gli 840 CV della G8M Hurricane RS, mentre i 900 CV sono riservati alla Hurricane RR, la più scatenata del duo.

La variante meno potente può già contare su turbo maggiorati e un nuovo impianto di scarico con terminali in carbonio da 110 mm. Grazie agli interventi sul motore, la coppia sale a 1.050 Nm, mentre la velocità massima passa da 305 a 340 km/h.

La BMW M8 modificata da 900 CV, con la stessa coppia della sorella, monta anche nuove sedi dei pistoni, trasmissione rinforzata per gestire l’immane potenza e impianto di raffreddamento ad hoc.

Assetto da pista

Oltre alle modifiche al V8, G-Power ha studiato un kit per la carrozzeria e gli interni. La BMW M8 Competition presentata dal tuner si presenta con una brillante tinta Hurricane Orange Metallic e con cofano e tetto in fibra di carbonio.

Visti i picchi di velocità simili a quelli di una Ferrari e di una Lamborghini, G-Power ha pensato che fosse meglio inserire una grande ala posteriore per una maggiore stabilità.

Nuovo anche l’assetto della BMW che si affida ad un kit di sospensioni più rigido firmato KW e a cerchi in lega da 21”.

Nell’abitacolo, invece, non mancano i tocchi in pelle, alcantara e carbonio per rendere ancora più unica la propria M8. L’officina non ha comunicato il costo degli interventi, ma gli interessati possono comunque contattarla privatamente per saperne di più.