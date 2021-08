Il marchio ATS Automobili, erede della scuderia ATS di Bologna fondata da Carlo Chiti e Giotto Bizzarrini in attività dal 1962 al 1965 come costruttore in Formula 1 e produttore di auto stradali, ha aggiornato la RR Turbo Club Sport, modello da pista sviluppato dalla divisione racing ATS Corsa.

L’auto in questione, in vendita dallo scorso anno ad un prezzo di 145mila euro, è disponibile nella nuova versione Serie Carbonio, con performance migliorate e la stessa cura nei dettagli e nella realizzazione tipici del piccolo costruttore, a un prezzo di 164mila euro.

Spazio alla fibra di carbonio

Dal punto di vista tecnico la RR Turbo Club Sport è completamente rivestita da una carrozzeria in fibra di carbonio modellata in autoclave che, a seconda della richiesta del cliente, può essere disponibile in finitura lucida o opaca, come nelle più esclusive hypercar.

La leggerezza del materiale composito permette di raggiungere un rapporto peso/potenza di soli 1,38 kg/CV, a fronte di una potenza massima fino a 600 CV e un peso a secco di 830 kg.

Volante da F1

All’interno spicca il nuovo volante multifunzione in stile monoposto da 300mm che è stato personalizzato da ATS Corsa con un display TFT da 5,5 “, con un risparmio di 7 cm di spazio sopra le gambe del pilota rispetto a uno sterzo tradizionale.

È stato realizzato con tecnologia CNC a partire dalla lega di alluminio Ergal di alta qualità, avvalendosi dello specialista Teknogear per lo sviluppo dei software di gestione e dei componenti tecnologici.

Entrando nel dettaglio, sul volante sono presenti due manopole, una di colore verde e e l’altra di colore rosso. La prima consente la gestione delle potenza tramite tre mappature motore, la seconda si occupa del controllo di trazione con dodici diverse impostazioni a scelta del guidatore.

Caratteristiche salienti

Carrozzeria in fibra di carbonio dal peso di 25 kg;

Cerchi da 18” ATS Corsa fresati e forgiati

Volante in stile F1 in Ergal lavorato a CNC con display TFT da 5,5” e palette integrate

Cellula di sicurezza frontale in Honeycomb

Damper regolabili manualmente a tre vie (e a richiesta elettronicamente)

Sistema di aspirazione completo ultraleggero in carbonio ed Ergal

Sistema di sollevamento pneumatico con 3 AirJack

Pacchetto Winner Techno.

Traction Control a 12 vie e il cambio marcia assistito (a richiesta).

Omologazione e disponibilità

La ATS RR Turbo Club Sport Carbon Series è omologata FIA per la classi E2 e quindi in grado di partecipare ai campionati quali la 24H Series, Britcar Championship, Formula X Italian Series, Fara USA.

Attualmente l’auto può essere acquistata presso i rivenditori specializzati in Usa, Regno Unito e Benelux, ma presto il marchio coprirà anche altri paesi. L'intera produzione per il 2021 è esaurita e le prime consegne per la stagione 2022 sono previste entro la fine di quest'anno.