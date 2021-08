La Repubblica Ceca ha la sua supercar ed è pronta a fare sul serio. Il costruttore ceco Praga ha annunciato i suoi piani per il futuro e vuole conquistare nuovi mercati.

Dopo quello interno, Praga e i suoi modelli ad alte prestazioni sono pronti a conquistare l’Australia e la Nuova Zelanda, ma l’azienda ha già comunicato l’intenzione di espandersi in altri mercati europei, asiatici e americani.

Punta sulla leggerezza

La punta di diamante dalla gamma di Praga è la R1, le cui consegne inizieranno alla fine del 2021. La R1 è, di fatto, una vettura LMP in “miniatura” sia nelle forme che nelle prestazioni.

Il corpo dell’auto ricorda molto da vicino quello delle “sorelle maggiori” impiegati nei veri campionati in tutto il mondo, ma la potenza è più contenuta. Non che la R1 sia poco divertente da guidare, anzi: il piccolo 2.0 4 cilindri di origine Alpine eroga 365 CV e 395 Nm di coppia e spinge un’auto di soli 643 kg.

L’incredibile leggerezza della R1 è stata ottenuta grazie ad una carrozzeria interamente in fibra di carbonio e ad un pacchetto aerodinamico ad hoc.

Incollata alla pista

Le prestazioni promesse sono davvero da vettura LMP. Secondo Praga, in curva la R1 può produrre una forza laterale di 3G, un valore molto vicino a quello di una Formula 1. Sempre stando all’azienda ceca, l’assetto dell’auto può essere modificato direttamente dal proprietario in modo più semplice rispetto alla concorrenza.

La R1, quindi, presentata nel 2012 e costantemente evoluta nel tempo, si presenta come un’arma perfetta per i track day. Chissà se effettivamente la vedremo anche in Italia. Per il momento, chi si vuole divertire in pista al weekend può optare per una Dallara e in particolare per la Stradale EXP da 500 CV.