Un vero “e-athlete”. Così il tuner Techart definisce la Porsche Taycan, la quale è stata elaborata ad hoc dall’officina tedesca. Nessun intervento sulla (più che sufficiente) potenza, ma tanto stile e carbonio in più con uno speciale kit carrozzeria.

Aerodinamica al top

Il pacchetto aerodinamico studiato da Techart esalta e affila le forme dell’ammiraglia elettrica di Casa Porsche. Il cambio di stile parte dal frontale con un nuovo splitter in fibra di carbonio che permette di “tagliare” l’aria con più facilità. E non mancano anche le alette che direzionano al meglio i flussi nella parte laterale dell’auto.

Nella fiancata si notano le aggressive minigonne e i nuovi cerchi in lega da 22” che allargano “l’impronta” della super sportiva a batteria.

Le modifiche riguardano anche il posteriore con un nuovo diffusore disponibile in nero lucido o dello stesso colore della carrozzeria. È presente anche uno spoiler in carbonio con tanto di scritta “Techart” a rendere il tutto più esclusivo.

“Motore” intatto

L’intervento di Techart non ha riguardato il powertrain della Porsche. Diamo per scontato, comunque, che il kit sia disponibile per tutte le declinazioni della Taycan, a partire dalla versione “base” da 326 CV fino alla più estrema Turbo S da 761 CV. Quest’ultima sprigiona il massimo potenziale della Porsche facendola scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e spingendola fino a 260 km/h.

Come ogni tuner di lusso, Techart non ha svelato i prezzi delle modifiche. Chi è interessato, comunque, potrà presto saperne di più direttamente dal configuratore in 3D che verrà inaugurato sul sito dell’azienda. Si potrà scegliere l’auto, il colore della carrozzeria, il tipo di kit, i cerchi e le aggiunte per gli esterni.