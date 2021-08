Il fine settimana di Ferragosto è notoriamente uno dei più critici dell’anno. La tradizione è confermata anche questa volta, ma fortunatamente non sono previsti bollini neri per sabato e domenica. Tuttavia, si prevede traffico intenso in entrambi i giorni e in tutte le direzioni.

Ecco nel dettaglio la situazione analizzata dalle previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale.

Previsioni traffico sabato 14 agosto

Il secondo weekend di agosto si aprirà con traffico critico da bollino rosso verso le principali località turistiche. I rallentamenti dovrebbero proseguire anche nel pomeriggio con un progressivo miglioramento verso sera.

Non va molto meglio il flusso diretto verso le grandi città: dopo una mattinata da bollino giallo, il traffico è destinato ad intensificarsi nel pomeriggio.

Da segnalare la chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Prà in entrambe le direzioni in giornate diverse. Tra le 22 del 13 agosto e le 8.30 del 14 agosto sarà chiuso il tratto in direzione Ventimiglia, mentre tra mezzanotte e le 5 dal 15 al 16 agosto i lavori riguarderanno la carreggiata in direzione Genova.

Dalle 8 alle 22 non potranno circolare i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Domenica 15 agosto

Esaurita la tregua notturna, sin dalle prime ore del mattino è previsto traffico da bollino rosso sia verso le località turistiche che al rientro in città. La fine delle ferie per molti italiani causerà ulteriori rallentamenti nel pomeriggio nei tratti diretti nei grandi centri urbani. Situazione più scorrevole, invece, per i percorsi turistici.

Anche domenica è previsto il blocco della circolazione per i mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Previsioni meteo

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo e caldo un po’ in tutta Italia, ad eccezione di qualche breve temporale sulle Alpi orientali. Le massime saranno al di sopra della media stagionale con valori compresi tra 33° e 39° in tutta la Penisola.

Più variabile la situazione per domenica. Per Ferragosto si prevedono nubi sparse su buona parte del Nord con piogge forti sulle Alpi Occidentali. Tempo variabile anche nel resto dello Stivale, ma sempre con temperature piuttosto elevate.

Tutor accesi e lavori

Ricordiamo che il sistema SICVe è attivo su oltre 1.400 km di rete autostradale in tutta Italia. Il sito della Polizia Stradale fornisce costanti aggiornamenti sulle accensioni del sistema e le aree interessate. Per sapere dov’è possibile trovare gli autovelox vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle app che segnalano la presenza dei rilevatori di velocità.

Inoltre, la Polizia di Stato ha pubblicato online un utile elenco dei cantieri presenti nel periodo estivo.