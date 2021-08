Alcuni ricorderanno l’incredibile Ferrari 360 Modena con 8 posti e portiere ad ali di gabbiano. Ebbene, su eBay è stata venduta la “cugina americana”.

Nata con l’idea di farsi notare ad ogni chilometro percorso, la Dodge Viper a 12 posti è una delle limousine più uniche e folli mai viste.

Sportività per 12

Le foto non sono di altissima qualità e le informazioni fornite nell’annuncio online non sono molte. Tuttavia, questo vero e proprio mostro si basa su una Dodge Viper RT/10 di seconda generazione ed è stato immatricolato nel 1996.

Il modello è stato chiaramente messo a punto da un’officina specializzata che ha aggiunto un’infinita sezione centrale fino a portare la sportiva ad una lunghezza di 7,62 metri.

Purtroppo non abbiamo immagini degli interni, ma l’impressione è che non ci sia lo stesso lusso di altre limousine di serie.

Niente televisori o angolo bar, ma solo 12 posti complessivi per serate completamente all’aria aperta. Perché, se ve lo stavate chiedendo, l’auto non è ovviamente dotata di un tetto in tela. Effettivamente sarebbe stato piuttosto complicato pensare anche ad una capote lunga 5 metri.

Un V10 appesantito

Il glorioso motore 8.0 V10 non è stato toccato. La Dodge eroga sempre 421 CV e 662 Nm di coppia: numeri che la resero una delle supercar più desiderabili degli anni ’90. Anche le prestazioni erano di tutto rispetto con uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi e una velocità massima di 264 km/h.

L’aumento di peso dovrebbe aver peggiorato il rendimento della Viper (senza parlare dei consumi), ma è probabile che sia ancora in grado di far divertire molto. Sta di fatto che l’auto ha percorso 9.500 km ed è stata impiegata per show televisivi, pubblicità e altri eventi speciali.

Incredibilmente l’auto ha trovato rapidamente un nuovo proprietario ed è stata venduta per 135.000 dollari (circa 115 mila euro). Del resto, il modello è davvero unico ed è difficile pensare che ne verrà realizzato un altro nei prossimi anni. La produzione della Viper, infatti, è stata interrotta nel 2017, anche se nel 2020 Dodge è riuscita a vedere lo stesso 4 esemplari rimasti in concessionaria.