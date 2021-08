Ci avviciniamo al penultimo weekend di agosto e la situazione legata al traffico si sta progressivamente normalizzando. Il ritorno dalle ferie di molti italiani, però, potrebbe causare qualche coda e rallentamento sulle principali arterie e per questa ragione occorre pianificare bene il proprio viaggio per evitare di rimanere imbottigliati per ore sotto il sole rovente.

Vi mostriamo nel dettaglio le previsioni del traffico messe a punto da Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale.

Previsioni traffico sabato 21 agosto

Il weekend si apre con traffico relativamente scorrevole verso le località turistiche. Solo alla mattina presente il bollino giallo che indica la possibilità di code sulle tratte principali. I rallentamenti dovrebbero diminuire nel pomeriggio con una situazione piuttosto regolare anche in serata.

Discorso completamente diverso per il rientro verso le grandi città. La fine delle ferie per molti italiani coinciderà con un traffico da bollino rosso (intensità critica) sia alla mattina che al pomeriggio. Solo alla sera si avrà traffico regolare.

Tra il 20 il 23 agosto attenzione ai cantieri notturni tra Como e Chiasso che causeranno la chiusura di alcune tratte. Per i dettagli vi rimandiamo all’apposita sezione su lavori e ordinanze del sito di Autostrade.

Dalle 8 alle 16 è previsto il divieto di circolazione per tutti i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Domenica 22 agosto

Come per sabato, alla mattina si prevede traffico intenso da bollino giallo verso le località turistiche. Nel corso della giornata la situazione migliorerà continuamente, tanto che al pomeriggio e alla sera non dovrebbero esserci rallentamenti frequenti.

Ancora critica la situazione al rientro in città. Dopo una mattina da bollino giallo, il traffico si intensificherà nel pomeriggio, tanto che Autostrade segnala un bollino rosso. Alla sera, invece, è previsto un traffico più scorrevole.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti scatta dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo

Il weekend si preannuncia soleggiato e caldo in tutta Italia senza, però, l’afa e i picchi di calore delle settimane precedenti. Sabato 21 avremo tempo stabile su Nord e Centro e temperature tra 31 e 35°. Al Sud è prevista una leggera variabilità in Campania e Calabria, mentre la colonnina farà segnare massime tra 30 e 33°.

Fortunatamente per i vacanzieri, anche domenica 22 sarà caratterizzata da bel tempo. Solo le Alpi Occidentali e le Dolomiti dovrebbero presentare una maggiore variabilità con qualche temporale nel pomeriggio.

Tutor accesi e lavori

È bene ricordare che su 1.400 km di rete autostradale è presente il sistema SICVe. Attraverso il suo sito ufficiale, la Polizia Stradale dà aggiornamenti costanti sulle accensioni del sistema e sulle tratte interessate. Inoltre, per conoscere la posizione degli autovelox vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato alle app che segnalano la presenza dei rilevatori di velocità.

Infine, la Polizia di Stato ha pubblicato online un elenco dei cantieri attivi nel periodo estivo.