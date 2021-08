La personalità di un’auto parte dal colore. Per questa ragione, sempre più brand hanno creato tinte speciali per rendere ancora più personale il proprio modello.

È il caso anche di BMW che ha inaugurato le nuove verniciature Individual per Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé.

Pronti i primi esemplari

Il bianco, il nero e l’argento rimangono ancora tra le tinte più richieste dai clienti. Tuttavia, sta crescendo il numero di persone che cerca tinte più espressive e personalizzate. Ora le concessionarie BMW possono offrire 160 opzioni di colore della gamma Individual.

Non si tratta di una vera novità perché già da qualche anno i modelli top di gamma (tra cui le M) sono ordinabili in tinte “extra-catalogo”.

La stessa possibilità è offerta adesso sulle Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, i cui primi esemplari Individual sono usciti dall’impianto di Lipsia. Nello specifico, sono in programma 180 BMW 118d in Hockenheim Silver, Ruby Red e Sepia Violet.

Colori su misura

In aggiunta, le BMW sono disponibili anche in Speed Yellow, San Marino Blue, Verde Ermes Green e Nardo Grey. Ma la lista è letteralmente infinita: i clienti possono anche richiedere un colore completamente nuovo e realizzato unicamente per la propria auto. A tal proposito, il BMW Individual Visualizer consente di vedere tutte le colorazioni disponibili o di creare la propria tinta.

Naturalmente, per accogliere anche le Serie 1 e le Serie 2 Gran Coupé, l’impianto di Lipsia è stato “potenziato”.

Sono stati aggiunti un nuovo sistema di applicazione della vernice e una “mixing area” dove viene creato il colore. Questa porzione della fabbrica tedesca è in grado “dare colore” a 5 modelli Individual al giorno.

Il processo richiede anche un maggior intervento manuale degli artigiani BMW. In particolare, le auto con tinta opaca hanno bisogno di una lavorazione ancora più accurata per evitare ogni imperfezione.