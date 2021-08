Nel periodo degli incentivi, di solito troviamo gli sconti maggiori sulle vetture con motore elettrico; molte offerte, tuttavia, sono previste anche sulle SUV diesel, come nel caso della DS 7 Crossback, in promozione grazie agli sconti della Casa.

Il finanziamento con anticipo e maxi rata proposto dalla Casa francese si chiama StyleDrive, e si parte con lo sconto sul listino iniziale: il prezzo di una DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatica Business scende così da 38.600 a 33.600 euro.

Con un anticipo di 12.100 euro, le rate mensili sono poi 35 da 248,96 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,13%), mentre la rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 16.727,47 euro, per una percorrenza massima di 45.000 km.

Nel finanziamento è compresa anche l’estensione di garanzia DS Extended Care, per un totale di tre anni o fino a 45.000 km. Per aderire all’offerta, definita Incentivo Concessionarie DS, occorre la permuta di una vettura intestata da almeno 6 mesi.

Vantaggi

Lo sconto iniziale per questa SUV premium è di 5.000 euro, grazie all’iniziativa della Casa; anche le rate inferiori a 250 euro sono piuttosto basse, ed è interessante l’estensione di garanzia di tre anni. In generale, si tratta di un singolo esempio di questo tipo di finanziamento proposto da DS, che può essere modulato anche diversamente, ad esempio con rate di 24 mesi.

Svantaggi

Per questa offerta sulla DS 7 Crossback è necessaria una permuta, anche se non la rottamazione, di un’auto posseduta da almeno sei mesi; inoltre, gli importi di esempio non comprendono alcuni costi come IPT, Kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità; attenzione anche agli altri oneri finanziari.

In sintesi