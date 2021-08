Phantom, Cullilan e Wraith. Il tuner tedesco Spofec (un marchio di proprietà di Novitec) ha messo a punto tutte le Rolls-Royce della gamma con kit estetici specifici e le immancabili elaborazioni al motore.

All’appello mancava solo la Rolls-Royce Ghost, l’ammiraglia sportiva resa ora davvero estrema grazie all’intervento dell’officina.

Piantata a terra

A livello estetico, la Ghost by Spofec può apparire molto simile al modello di serie. I cambiamenti, infatti, sono minimi, ma mirati per migliorare l’assetto e il comportamento su strada. I cerchi in lega da 22” della Vossen sono un puro vezzo estetico che esalta l’eleganza della Rolls-Royce, mentre le nuove sospensioni sono effettivamente funzionali a rendere l’auto più aerodinamica.

Grazie agli interventi sulle molle, la Ghost è più bassa di 40 mm rispetto al modello originale. Superati i 140 km/h, invece, la vettura si alza automaticamente per ripristinare l’assetto di partenza e donare così maggiore comfort agli occupanti. Il kit è completato da elementi in carbonio e da interni completamente personalizzabili per colori e rivestimenti.

Il canto del V12

La vera “magia” avviene nel motore. Il V12 da 571 CV e 850 Nm di coppia è stato portato a 685 CV e 958 Nm. Il merito va alla nuova centralina N-Tronic, un modulo che si può facilmente collegare e rimuovere direttamente nel motore.

La velocità massima è sempre limitata a 250 km/h, mentre gli oltre 100 CV extra hanno permesso di abbassare di 3 decimi lo scatto 0-100 km/h che ora è di 4,5 secondi.

E poi c’è il sound: Spofec ha installato un nuovo impianto di scarico sportivo sulla Rolls-Royce. Questo è dotato di valvole a controllo elettronico per modificare il sound direttamente dall’abitacolo. In questo modo si può trasformare la Ghost da silenziosa ammiraglia a scatenata sportiva al tocco di un pulsante.

Il tuner non parla di prezzi, ma chi è in grado di acquistare una Rolls-Royce da oltre 320 mila euro non dovrebbe farsi troppi problemi a rendere ancora più esclusiva la propria Ghost.