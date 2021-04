Abbiamo imparato a conoscere le Rolls-Royce come auto lussuose e dalle linee piuttosto sobrie. Tuttavia, non tutti quelli che spendono 3-400 mila euro desiderano passare inosservati. Dove non arriva la Casa madre, ci pensa Spofec, un tuner specializzato nel trasformare le Rolls da accoglienti limousine a veri ed eleganti mostri sportivi.

Il marchio appartiene a Novitec, la quale ci ha spesso deliziato con dei tuning d’impatto su Ferrari e Lamborghini.

“Overdose” di nero

Nelle scorse settimane vi avevamo presentato il SUV Cullinan messo a punto fino a superare i 700 CV. Ora è il turno della versione Black Badge della Wraith. L’immensa coupé inglese è stata rivista da cima a fondo da Spofec ed è stata dotata di un design decisamente più aggressivo.

Il tuner l’ha ribattezzata “Overdose” per via delle dimensioni maggiorate e per il look completamente nero. Il kit carrozzeria ha reso la Wraith ancora più larga con una carreggiata posteriore aumentata di 13 cm e quella anteriore di 7 cm. In totale, la Rolls-Royce misura 2,08 metri di larghezza: con due centimetri in più, in Italia sarebbe addirittura obbligata per legge a montare delle luci d’ingombro.

L’altezza, invece, è diminuita di 4 cm grazie all’installazione delle sospensioni ad aria. Oltre al profilo basso, vista di lato la Wraith mostra le sue grandi “scarpe”, ovvero dei cerchi in lega da 22” firmati da Vossen.

Tanti dettagli sulla carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio e sono frutto della collaborazione col designer tedesco Vittorio Strosek. Quest’ultimo vanta una lunga serie di collaborazioni con le Case di tutto il mondo. Dalla sua penna sono uscite anche auto come il Maggiolino nel 1999 e la Porsche 911 Turbo S nel 1997.

727 CV per pochissimi

Come tutti i tuning precedenti, anche in questa Rolls-Royce Spofec ha messo mano al motore. Se i 632 CV e gli 820 Nm di coppia del 6.6 V12 biturbo non vi bastano, il tuner ha pronto un kit che porta il totale da 727 CV e 986 Nm. Lo scatto 0-100 km/h scende a 4,2 secondi, mentre la velocità massima resta limitata a 250 km/h.

Spofec ha già comunicato che realizzerà solo tre esemplari della Wraith “Overdose”. Il prezzo? Naturalmente è solo su richiesta.