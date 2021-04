Quando Hofele mette le mani su una Mercedes i risultati sono sempre interessanti. Il tuner tedesco ha prodotto tante versioni esclusive della Classe G e anche una reinterpretazione della GLE Coupé e della EQC. Ora l’officina è intervenuta nuovamente sulla GLE Coupé per donarle un nuovo abito e degli interni all’insegna del massimo lusso.

Il lusso chiama, Hofele risponde

Il modello prodotto su commissione dall’atelier tedesco si chiama HGLE Coupé e si caratterizza per un’elegante tinta bicolore. La carrozzeria è diversa da tutte le altre GLE Coupé con la tonalità Tiffany Rose Gold che ricopre cofano, montanti, tetto e bagagliaio e l’Amaranto Brown che decora le fiancate e i paraurti.

Per aggiungere un tocco di esclusività al design, Hofele ha inserito dei nuovi elementi di stile cromati e degli enormi cerchi in lega da 23”. I cerchi donano un look ancora più massiccio alla GLE Coupé e riprendono il Tiffany Rose Gold per un perfetto abbinamento cromatico. I loghi Mercedes sono stati sostituiti dai badge Hofele che rendono il SUV quanto di più vicino ad una fuoriserie.

Uno yacht da 435 CV

Da un look di così grande impatto è lecito aspettarsi un abitacolo altrettanto curato. Aprendo la portiera non si rimane delusi grazie ai sedili rivestiti in pelle Nappa Porcelain White con cuciture a contrasto.

Il bianco ricopre anche parte dei pannelli delle portiere, le razze del volante e il tunnel centrale. Non mancano anche dei tocchi di alcantara per creare così un ambiente ancora più ricercato e raffinato.

Hofele ha lasciato immutato il powertrain della Mercedes. In questo caso, stiamo parlando della 53 AMG con motore a benzina mild hybrid da 3 litri e 435 CV. Nonostante la mole superiore alle 2,2 tonnellate, il SUV tedesco permette prestazioni sportive con una velocità massima di 250 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 5,3 secondi.