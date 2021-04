Hofele non è nuova a mettere le mani sulla mastodontica Mercedes Classe G (qui vi parliamo di un altro modello speciale uscito dall'officina del tuner). Questa volta però l'azienda tedesca si è impegnato ancora di più per confezionare un mezzo davvero unico.

Nello specifico, Hofele ha preso una G 63 AMG e l’ha trasformata negli esterni, negli interni e nella “voce”. La ricetta speciale del tuner ha prodotto così un mezzo esclusivo non solo per chi si mette al volante, ma anche per i passeggeri.

Lusso sfrenato

Partiamo dal look della rinominata HG 63 Sport con colorazione Moonbeam Silver. Il design è sempre “boxy”, ma presenta dei nuovi paraurti cromati e una calandra rivisitata con logo Hofele al centro.

Nella fiancata della Mercedes troviamo gli esagerati cerchi in lega da 24” che esaltano la sportività del fuoristrada, mentre nella parte posteriore la ruota di scorta è rivestita in fibra di carbonio. La copertura è personalizzata e fa sembrare il cerchio completamente esposto.

Il tuning di Hofele si riconosce anche per il sontuoso abitacolo. Entrando a bordo, aiutati dalle pedane elettriche, si viene immediatamente colpiti dai rivestimenti rossi dei sedili, del padiglione e della plancia. Un lusso estremo con dettagli in pelle e alcantara e finiture a contrasto di colore nero.

Tuttavia le modifiche non sono solo estetiche, ma anche funzionali. I sedili posteriori sono stati arretrati di 10 cm per dare così più spazio alle gambe dei passeggeri. Inoltre, i sedili sono regolabili, riscaldabili e ventilabili per far sentire i passeggeri dei veri VIP.

Pure il bagagliaio è curato nei minimi dettagli. Anche qui ritroviamo le finiture in pelle Nappa e alcanatara “Bengal Red”, mentre il fondo è rivestito in carbonio.

Come canta quel V8

Il 4.0 V8 biturbo da 585 CV sviluppato da AMG ha una colonna sonora ancora più cattiva. Il sistema di scarico attivo permette di far sfogare a dovere gli 8 cilindri attraverso i terminali posizionati lateralmente.

Come la spaziosità, anche il costo è da VIP. Hofele fa sapere che la preparazione mostrata nelle foto può costare 300 mila euro al netto delle tasse. Al tempo stesso, il tuner sottolinea che il prezzo è variabile a seconda delle personalizzazioni scelte dal cliente. In più, bisogna considerare i circa 165 mila euro per acquistare una Mercedes G 63 AMG.