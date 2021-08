Una Subaru WRX per famiglie? La Casa giapponese ci sta pensando. Secondo quanto riportato dalla testata australiana CarExpert, Subaru è pronta a trasformare la nuova Levorg in una station wagon talmente sportiva da portarla allo stello livello della berlina.

C’è solo una piccola e brutta notizia per gli appassionati europei: al momento, questo progetto riguarderebbe solo l’Australia.

Una super wagon

Se nel Vecchio Continente detiene una quota ridotta del mercato, in Australia Subaru è uno dei brand più forti e apprezzati. Stando alle dichiarazioni di un portavoce della Casa la prossima Levorg "australiana" evolverà in qualcosa di diverso pur mantenendo fede alla propria impostazione di wagon sportiva.

Nuova Subaru Levorg, la versione per il Giappone

Sotto al cofano dovrebbe esserci posto per lo stesso 2.4 turbo a 4 cilindri montato sulla nuova WRX che potrebbe toccare i 290-300 CV. Un bel salto di potenza, quindi, rispetto alle versioni a benzina disponibili tuttora. La nuova Levorg, infatti, ha già debuttato in Giappone con un nuovo 1.8 turbo boxer da 177 CV e 300 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico CVT.

Esiste anche una variante STI con sospensioni adattive, diverse modalità di guida e un’estetica più aggressiva con cerchi in lega da 18”.

Intanto arriva la berlina

Ricordiamo che la Levorg è presente anche in Italia col restyling della prima generazione. La station wagon aggiornata nello stile ha debuttato nel 2019 nell’unica motorizzazione 2.0 da 150 CV.

Subaru Levorg (2019)

Subaru aveva già lanciato sul mercato una WRX Wagon nei primi anni 2000 con motore 2.5 da 230 CV e trazione integrale. Intanto siamo in attesa del debutto ufficiale della nuova WRX berlina, già anticipata da diversi teaser degli scorsi mesi. La nuova Subaru si svelerà il 10 settembre e, secondo alcuni rumors, dovrebbe superare i 300 CV.

Per questa WRX è molto probabile l’arrivo anche in Europa, mentre per la “Levorg WRX” la questione potrebbe essere più complicata a causa delle stringenti normative in termini di emissioni.