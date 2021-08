A fine Anni '70 i vertici Renault sentono l’esigenza di sostituire la 14, una vettura nelle intenzioni innovativa già a partire dalle forme, ma fondamentalmente "incompresa" e dunque di scarso successo. Accade così che già nel '77, appena un anno dopo il lancio, venga varato il progetto L42 per realizzare una vettura media dalla linea più classica che possa affiancarla e all'occorrenza sostituirla.

Il progetto ha anche un'altra finalità: in quegli anni, infatti, Renault medita di tornare sul mercato statunitense, progetto destinato a concretizzarsi pochi anni dopo grazie a un accordo con la American Motors Corporation per la produzione in loco di una vettura con il marchio della Losanga, ma che richiede a maggior ragione un modello di gusto il più possibile universale.

Nulla di audace, prego

Lo stile viene affidato a Robert Opron, designer proveniente da Citroën dove ha firmato tra le altre la linea della SM, della GS e della CX. Tuttavia, rispetto a queste, vetture dalla forte impronta avveniristica, per la futura Renault 9 occorre invece optare per soluzioni semplici e ben più tradizionali.

La vettura che debutta al Salone di Francoforte del 1981 è in effetti una 3 volumi ed ha uno stile di rottura ben differente da quello tondeggiante della 14. La Casa punta a fare soprattutto di Renault 9 una vera e propria “world car” che possa essere venduta non soltanto in Nordamerica, ma un po' in tutto il mondo e andare in concorrenza con le auto giapponesi, che hanno la stessa impostazione e raramente sfoggiano uno stile particolarmente distintivo.

Dunque, lo spazio è abbondante, le finiture curate e la strumentazione completa, con l’ampia consolle centrale e il volante dal disegno elaborato che sono le uniche concessioni all'originalità. Ma se l'aspetto è decisamente classicheggiante, salvo per gli spigoli che rimarranno di moda per tutti gli Anni '80, l'architettura moderna, con meccanica "tuttoavanti" ovvero motore trasversale e trazione anteriore che è probabilmente l'unica caratteristica ereditata dalla R14.

Per le sospensioni si sceglie uno schema MacPherson davanti e uno a bracci tirati con barre di torsione dietro. I motori al debutto sono una coppia di 4 cilindri da 1,1 e 1,4 litri di cilindrata, a cui presto si affiancano un 1.7 e un aggressivo 1.4 turbocompresso derivato da quello della R5 Alpine Turbo. Non manca nemmeno un diesel da 1,6 litri aspirato.

Arrivano i rinforzi con la 11

Nel 1983, all'uscita di scena della R14, Renault ritenta la sorte della due volumi proponendo la Renault 11, che altro non è se non una variante con portellone della 9, peraltro annunciata dalla Casa sin dal lancio di quest'ultima. Il nuovo modello è lungo poco meno di 4 metri, circa 15 cm meno della 9, ma è altrettanto spazioso e ha un posteriore più gradevole e curato, dominato dall'ampio lunotto avvolgente, mentre all’anteriore unica differenza sono i fari sdoppiati, che subiranno qualche modifica in occasione del restyling dei due modelli, arrivato tra il 1985 e il 1986.

Produzione in tutto il mondo

Le Renault 9 e 11 vengono costruite in molti stabilimenti in Europa e nel mondo. Dal 1984, la collaborazione con l'americana AMC dà vita alle Alliance ed Encore, modelli quasi identici con qualche ritocco al frontale e per la prima l'aggiunta alla gamma di una cabriolet, la Alliance Convertible. Ma non sono le uniche.

Nel 1989, quando i modelli originali escono di scena nell'Europa Centrale sostituiti dalla nuova 19, la Renault 9 prosegue la produzione in Turchia, dove viene costruita fino alle soglie del 2000 per i mercati meno sofisticati del Vecchio Continente, nonché in Argentina, Colombia, Messico. Quella della 11 continua invece in Argentina fino al 1994.

Pur senza raggiungere numeri da record come quelli delle più popolari R4 ed R5, le Renault 9 e 11 totalizzano rispettivamente circa 2,5 e 1,8 milioni di unità prodotte.