La piccola Toyota Aygo può accedere a uno sconto interessante, pur essendo un’utilitaria dal costo iniziale interessante: entro il 30 settembre si può infatti contare sia sugli ecoincentivi statali con rottamazione che sul bonus Toyota.

Per una Toyota Aygo Connect 1.0 x-play 5 porte, il prezzo di listino di 15.500 euro scende a 12.750 euro, ridotti ulteriormente a 11.250 euro con l’ecoincentivo statale, in caso di rottamazione di un’auto con omologazione inferiore a Euro 6, e immatricolata prima del 1 gennaio 2011.

Versando un anticipo di 3.260 euro, le rate mensili sono poi 47 da 98,86 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,52%), più 3,50 euro di incasso a rata; al termine, la rata finale ammonta a 5.343,75 euro, da pagare solo se si intende tenere la vettura. A richiesta, si possono aggiungere assicurazioni, estensioni di garanzia e altri servizi.

Vantaggi

La Toyota Aygo x-play, che non è al vertice della gamma ma neppure alla base, può essere acquistata partendo da 11.250 euro: un prezzo piuttosto basso, che consente distribuire bene gli importi nel tempo. Colpisce in particolare la rata mensile inferiore ai 99 euro, che può aumentare un po’ aggiungendo qualche utile servizio.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione per ottenere gli incentivi statali, se disponibili. Attenzione ai costi fissi, non bassissimi, come dimostra il TAEG superiore all’8.5%. A breve Toyota presenterà la nuova generazione di Aygo.

In sintesi