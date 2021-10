Il mondo delle citycar sta subendo una contrazione senza precedenti e sono molti i costruttori impegnati in un "fuggi fuggi" generale, a smarcarsi da un segmento che vive ormai in perdita. Eppure c'è chi resiste e, come Darwin insegna, si evolve per sopravvivere: è la Toyota Aygo, la piccola giapponese che a differenza delle cugine Peugeot 108 e Citroen C1 continua la propria avventura con una nuova generazione, attesa al debutto a novembre.

Della nuova Aygo sappiamo già qualcosa, a partire dal cambio di nome: la piccola si chiamerà infatti Toyota Aygo X e abbandonerà lo stile classico per abbracciare una filosofia da crossover, con assetto leggermente rialzato e un look più massiccio, senza però aumentare troppo le proprie dimensioni. Di seguito facciamo un riassunto di tutto ciò che sappiamo.

Esterni

A darci ben più di un indizio su come sarà lo stile della nuova Aygo ci ha pensato lo scorso marzo la Toyota Aygo X Prologue (quella che vedete in foto), imponente - nelle forme - crossover dalle dimensioni contenute e con un forte carattere dato dalle linee taglienti e scolpite che lo animano. Disegnata in Europa ha rappresenta una fortissima evoluzione di uno stile che già oggi è molto netto in alcuni frangenti, diventando ancora più personale grazie ai gruppi ottici ridisegnati che, una volta di serie, con ogni probabilità abbandoneranno la linea luminosa che gli unisce.

Toyota Aygo X Prologue

Potrebbe invece sopravvivere la striscia rossa posteriore che corre sotto il portellone, a dare continuità alle luci a sviluppo verticale. Certo, la posizione non è tra le più felici possibili e il "colpetto" in parcheggio potrebbe costare caro, ma un abbraccio luminoso a tutto il "lato B" della piccola giapponese sarebbe un ulteriore segno distintivo da sfoggiare quando è buio. Infine, come sottolineato in occasione della presentazione della concept, ci sarà la possibilità di scegliere la carrozzeria bicolore con differenti abbinamenti.

A rimanere sarà l'assetto rialzato, senza però esagerare: si tratterà di un crossover piccolo da mettere in competizione con Suzuki Ignis, Fiat Panda Cross e le poche altre sopravvissute del segmento A.

Interni

Tra le numerose foto della Toyota X Prologue non ce n'è una che mostri l'abitacolo, lasciandoci così a brancolare nel buio quando cerchiamo di immaginare come saranno gli interni della Toyota Aygo X. Con ogni probabilità ci sarà una forte influenza della sorella maggiore Yaris, con la quale la piccola giapponese condividerà la piattaforma, compresa la strumentazione digitale forse solo sui modelli più ricchi) e il monitor touch per il rinnovato sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Toyota Aygo, gli interni della generazione attuale

A livello di spazio, mantenendo misure da piccola, la nuova Toyota Aygo dovrebbe mantenere un'abitabilità buona per 4 mentre il bagagliaio, complice anche l'assetto rialzato e una maggior luce a terra, potrebbe aumentare la propria capacità rispetto agli attuali 168 litri.

Motori

Toyota fa rima con ibrido ma la nuova Aygo rappresenterà un'eccezione: il nuovo crossover invece, nonostante sia basato sulla piattaforma GA-B di Yaris e Yaris Cross, utilizzerà unicamente il 1.0 3 cilindri benzina accoppiato alla sola trazione anteriore. Una scelta nata dalla necessità di contenere il peso e, di conseguenza, ridurre consumi ed emissioni. Non ci saranno nemmeno unità mild hybrid, tecnologia assente nella gamma Toyota, nè tantomeno una Aygo 100% elettrica.

L'assenza di una variante a batterie si spiega, oltre che con la già citata esigenza di leggerezza, anche con una questione di costi: l'elettrico ha prezzi ancora alti e rendere competitivo un modello come la nuova Toyota Aygo passa anche attraverso la rinuncia alla versione emissioni zero.

Tecnologia

Anche in questo caso non ci sono notizie certe ma, ancora una volta, la parentela meccanica e tecnologica con la famiglia Yaris permetterebbe - almeno sulla carta - alla nuova Toyota Aygo di montare un ricco paniere di sistemi di assistenza alla guida, difficile da trovare su altri modelli del segmento A.

Yaris e Yaris Cross montano di serie il sistema Safety Sense, comprensivo di cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e molto altro. Se tutti questi si ritroveranno a bordo della nuova Aygo non è ancora certo e nel caso potrebbero fare parte di pacchetti ad hoc, o essere disponibili unicamente sugli allestimenti più ricchi.