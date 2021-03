La Toyota Aygo X Prologue, con la X che si legge "cross", è la concept che anticipa la nuova Aygo e lo fa con uno stile tutto nuovo improntato all'idea di una piccola crossover grintosa e di "forte personalità" nonostante le dimensioni ridotte da city car.

Disegnata nel centro stile europeo di Toyota ED² che sorge in Francia vicino a Nizza, l'Aygo X Prologue è il risultato di una sfida progettuale affrontata dal team guidato da Ian Cartabiano che vuole unire la compattezza di una segmento A con un design "unico e distintivo".

Stile audace per la city car

Quello che ne scaturisce è una concept che si rifà agli stilemi di SUV e crossover ben più grandi, a partire dai passaruota massicci e squadrati per arrivare alla ripetizione del tema dell'esagono, alle barre longitudinali sul tetto e alla verniciatura bicolore che sottolinea la sagoma laterale.

Molto originale è anche lo stile del frontale della Toyota Aygo X Prologue che sfoggia nella parte superiore una linea continua e ondulata di luci a LED che racchiudono i fari. Nella parte bassa c'è invece una grande griglia per la presa d'aria, i fari fendinebbia e la protezione sottoscocca che ripetono il motivo geometrico dell'esagono.

Bicolore per esaltarne il carattere

Anche la vista posteriore di Aygo X Prologue ripropone la forma esagonale dei gruppi ottici, un omaggio allo stile dell'attuale Aygo, con le luci continue che arrivano fino alla maniglia del portellone. Un particolare davvero curioso e che non è dato sapere se arriverà sulla nuova Aygo di serie è il portabici estraibile in coda nascosto nel sottoscocca, così come le telecamere installate negli specchietti retrovisori per catturare e condividere i momenti di viaggio.

La concept presentata in anteprima mondiale dai designer e specialisti del centro stile ED² si caratterizza per la colorazione rossa e nera, ma l'intero progetto Aygo X Prologue prevede una finitura esterna su due toni di colore, uno per il frontale, i fianchi e il tetto, l'altro in nero per la parte bassa del frontale, i passaruota e la coda.

La responsabile della scelta colori, materiali e finiture anticipa infatti la possibilità di scegliere tra quattro verniciature bicolore che aggiungono al nero il rosso "peperoncino", il giallo "zenzero", il verde "wasabi" o il nero "pepe nero".

Piattaforma Yaris e motore a benzina per contenere i prezzi

Oltre alla spiccata personalità stilistica anticipata dalla X Prologue, la nuova Toyota Aygo che appare progettata solo per essere a cinque porte e con forme da crossover utilizzerà la nuova piattaforma modulare GA-B. Si tratta del terzo modello ad utilizzare questa architettura pensata per auto piccole con motore a combustione interna, dopo la Yaris e la Yaris Cross.

Questa scelta contribuirà a mantenere accessibili i prezzi della nuova Toyota Aygo che, lo ricordiamo, non avrà più "sorelle" con marchi diversi, come accadeva invece con le generazioni precedenti in base all'accordo con PSA. Molto probabilmente l'unico motore disponibile sulla nuova Aygo resterà quello a benzina.