Tutti lo sappiamo, ma vale la pena ricordarlo: Lamborghini è nata nel 1948 inizialmente come azienda produttrice di trattori agricoli e solo a partire dal 1963 il fondatore, Ferruccio Lamborghini, ha dato vita alla divisione Automobili.

Perché tornare alle origini? Perché non si può non ammirare questo esemplare di trattore Lamborghini 1R del 1966, un mezzo che starebbe benissimo accanto a una classica Lamborghini dell’epoca, come ad esempio una Miura.

Verniciatura bicolore

Il veicolo cattura immediatamente l’attenzione per la verniciatura bicolore in arancione e azzurro. La prima tonalità ricopre la cover del motore, il sedile di guida, i parafanghi posteriori e le ruote, la seconda invece il telaio, il motore, la trasmissione, il piantone dello sterzo e i mozzi.

Questo esemplare è in vendita nel Regno Unito presso il rivenditore Sasso Automotive e si presenta nelle medesime condizioni originali nelle quali era stato consegnato al primo proprietario 55 anni fa.

Restaurato e in condizioni pari al nuovo

L’annuncio di vendita precisa che il trattore Lamborghini 1R è attualmente in condizioni pari al nuovo. Il mezzo agricolo di recente è stato inviato in Italia per un restauro completo di dadi e bulloni, proprio come potrebbe avvenire nel caso di una Miura o di una Countach.

La differenza è che in questo caso lavoro di ripristino dei componenti usurati non è stato effettuato dal Polo Storico della Casa di Sant'Agata Bolognese, ma è stato opera dell’esperto di auto d’epoca Ermes Formilian.

Motore da 32 CV di "potenza"

A differenza della Miura originale il trattore non monta un motore V12 da 370 CV, ma un decisamente più piccolo propulsore bicilindrico diesel da 1,5 litri raffreddato ad aria che sviluppa una potenza di 32 CV. La trazione sulle ruote posteriori dell’1R è gestita da un cambio manuale a quattro rapporti.

Il prezzo non è specificato nell’annuncio di vendita, ma forse questa “classica” Lamborghini è ancora alla portata della maggior parte delle tasche, visto che in passato sono stati proposti sul mercato altri trattori 1R a cifre comprese tra i 17mila e i 21mila euro.

