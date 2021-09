DMC, tuner tedesco specializzato in supercar, è intervenuto per la prima volta su un’auto elettrica con un kit aerodinamico specifico realizzato per la Porsche Taycan, la nuova berlina a zero emissioni del marchio di Stoccarda.

I preparatori di Dusseldorf hanno sviluppato una serie di componenti esterni in fibra di carbonio ultraleggera per dare al veicolo un aspetto in stile GT3. Il pacchetto è disponibile a partire da un prezzo di circa 5mila euro.

Progettazione ad alto livello

Il team di DMC si è avvalso dell’utilizzo della tecnologia 3D e dell’analisi in galleria del vento per la realizzazione del kit aerodinamico per la Porsche Taycan. Durante la progettazione l’azienda si è servita di uno scanner ad altissima precisione e di simulazioni in CFD per garantire la migliore messa a punto dell’alettone posteriore e dello spoiler.

Il pacchetto si compone di un’appendice nella zona bassa del paraurti anteriore e di minigonne laterali che migliorano la gestione dei flussi d’aria sulle fiancate della Taycan per fornire maggiore stabilità al veicolo.

Alettone posteriore in stile GT3

L’elemento più importante è l’alettone posteriore montato su uno spoiler a forma di becco d’anatra che è predisposto per essere utilizzato anche singolarmente. Quest'ultimo che fa da base al grande alettone in stile GT3 viene gestito tramite la disattivazione via software del componente originale Porsche.

Tutte le parti in questione sono state realizzate in fibra di carbonio e adattate alla forma dell’auto per mantenere il più possibile inalterato il design originale dell’elettrica di Casa Porsche.

Possibilità di personalizzazione interna

La personalizzazione del tuner tedesco ha interessato anche il logo posteriore, ora illuminato a LED, e gli interni dotati di inedite finiture in fibra di carbonio. Sempre per quanto riguarda l'abitacolo possono essere sostituiti i rivestimenti di serie con una vasta scelta di pellami proposti dall’azienda.

Il kit DMC per la Porsche Taycan è offerto in vendita a partire da un prezzo di circa 5mila euro che può raggiungere i 21mila euro in caso di montaggio di ruote forgiate e di rifacimento completo degli interni.