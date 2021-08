Da elegante ammiraglia a scatenata sportiva da pista. Questa è stata la missione del tuner RevoZport che ha messo le mani sulla Porsche Taycan realizzando due kit estetici estremamente sportivi.

Così, con questa iniezione “racing” la Taycan, prova a diventare una vera 911 GT3 elettrica.

Una GT3 mancata

Per chi non lo conosce, il tuner è specializzato da tempo nei body kit non solo per le classiche supercar a motore termico, ma anche per le elettriche. Ad esempio, l’officina ha già realizzato una propria versione delle Tesla Model 3 e Model Y e non poteva certo tirarsi indietro di fronte alla Taycan.

Ecco, quindi, due aggiornamenti estetici dedicati alle versioni 4S, Turbo e Turbo S. Il primo, denominato “Revoluzione” aggiunge splitter, minigonne e diffusore in fibra di carbonio per far sembrare ancora più bassa e schiacciata al suolo la super ammiraglia tedesca. C’è anche un mega alettone che ricorda tanto quello della GT3 e che aiuta a migliorare la deportanza alle alte velocità.

In alternativa, è disponibile il kit “GT-Z” che alza l’asticella dell’aggressività con un doppio set di cerchi in lega. Quelli montati sulle ruote anteriori hanno uno stile vintage e sembrano delle vere e proprie lame. Il diffusore è più grande e può contare su profili laterali più pronunciati per aumentare ulteriormente l’efficienza aerodinamica (e forse, anche se di poco, l’autonomia della batteria).

Nessun intervento sulle batterie

Il kit Revoluzione per la Taycan è offerto a 12 mila dollari (circa 10 mila euro al cambio attuale), mentre per il GT-Z sono necessari 15 mila dollari (12.700 euro). I prezzi includono esclusivamente i kit nelle sue singole componenti e per il montaggio è necessario rivolgersi ad un’officina specializzata.

Nessuna modifica prevista, invece, per il potente pacco batterie della Porsche. Bisogna, quindi, “accontentarsi” dei 435 CV della 4S, dei 680 CV della Turbo o dei 761 CV della Turbo S. L’unica versione esclusa, al momento, è la base con trazione posteriore e potenza nominale di 326 CV.