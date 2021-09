“No Time To Die” è il nuovo film di James Bond e arriverà nei cinema il prossimo 30 settembre. Il 25esimo capitolo della saga della spia inglese (l’ultimo con protagonista Daniel Craig) sarà anche la consueta vetrina di bolidi da tutto il mondo.

In particolare, nei trailer abbiamo già visto le Range Rover Sport SVR coinvolte in inseguimenti mozzafiato. Proprio il SUV è protagonista di un esclusivo video dietro le quinte di Land Rover.

Nessun trucco

Il video mostra i segreti dietro le scene d’azione più spettacolari. Nello specifico, due Range Rover Sport SVR sono coinvolte in un inseguimento fuoristrada che termina in uno spettacolare incidente. A curare le riprese è stato Chris Corbould, premio Oscar e supervisore dei veicoli utilizzati nel film, e Lee Morrison, il coordinatore degli stuntmen.

A scanso di equivoci, il video fa vedere esattamente com’è stata girata la scena dell’inseguimento. L’intera sequenza (compreso l’incidente) è reale e non è stato utilizzato alcun effetto speciale. Lo stunt è davvero a bordo del veicolo al momento dell’incidente, ma l’intero abitacolo è stato rinforzato tramite uno speciale equipaggiamento per minimizzare il rischio di traumi seri.

La dotazione delle Range Rover

Le due Range Rover Sport SVR del film sono equipaggiate con cerchi in lega da 22” Narvik Black e col pacchetto Carbon Pack che include le finiture Gloss Carbon Fibre su prese d’aria, paraurti, griglia e specchietti. In aggiunta, è presente il cofano più leggero Carbon Fibre che sui modelli di “No Time To Die” è in tinta carrozzeria.

L’intera dotazione delle Land Rover, comunque, è replicabile direttamente sul configuratore del sito ufficiale della Casa.

Ricordiamo che la SVR è la Range Rover Sport più potente di tutte grazie ad un V8 sovralimentato da 575 CV che consente un’accelerazione 0-100 km/h di 4,5 secondi e una velocità massima di 283 km/h.