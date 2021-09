Il pneumatico senz’aria è sempre più vicino alla nostra realtà quotidiana. Michelin lo ha presentato nel 2019 - si chiama Michelin Uptis - e, come vi avevamo già raccontato all'epoca, questa invenzione potrebbe rappresentare il nuovo standard del futuro, con l'obiettivo di ridurre i costi di manutenzione, ma anche l’impatto ambientale (Michelin non è l'unico produttore a lavorarci).

Lo youtuber Mr. JWW ha avuto l’occasione di provare in prima persona le prestazioni degli pneumatici a bordo di una MINI Cooper SE. Vediamo com'è andata.

Prima facciamo un ripasso

Secondo gli studi di settore, il 20% degli pneumatici prodotti ogni anno viene buttato via a causa di deformazioni del battistrada o ad una rapida perdita di pressione. In altri termini, oltre 200 milioni di gomme non vengono utilizzate appieno e ciò si traduce in un costo importante in termini di materiali ed energia necessari per la fabbricazione.

La sostenibilità è al centro del progetto di Michelin che ha creato il primo pneumatico a prova di foratura. Questo perché non esiste una camera d’aria. La gomma è sostenuta da una serie di resistenti lamelle che mantengono la struttura rigida e flessibile al tempo stesso. Questo è proprio il cuore dell’innovazione portata dall’Uptis, il quale, per il resto, si presenta con un battistrada praticamente identico a quello delle gomme normali.

La gomma senza aria arriva nel 2024

Nel video, Mr. JWW parla con Cyrille Roget, il direttore del gruppo tecnico e scientifico di Michelin che rivela i segreti dell’incredibile pneumatico. Roget afferma che le lamelle sono realizzate in fibra di vetro e consentono prestazioni identiche alle ruote tradizionali.

Per proteggere la sua invenzione, Michelin ha registrato circa 50 brevetti. L’unico aspetto che probabilmente non piacerà agli amanti del tuning è che i cerchi in lega originali non possono essere rimossi (pena la perdita d’efficacia dell’intera struttura).

Come detto, lo youtuber ha messo alla prova le gomme a bordo della MINI Cooper SE in quello che potrebbe essere un’anticipazione del futuro prossimo. L’azienda francese, infatti, punta a lanciare il suo pneumatico nel 2024. Oltre ad auto elettriche e connesse, quindi, nei prossimi anni potremmo vedere anche le gomme imperforabili.