Una nuova aggiunta per non passare inosservati a bordo della propria Bentley Continental GT. Come se il lusso e le linee eleganti della coupé non fossero abbastanza, la Casa inglese ha aggiunto un sound ancora più corposo. Nella gamma di accessori debutta l’impianto di scarico Akrapovic che promette di dare una nuova “voce” alla Continental GT.

Il sound del lusso

L’impianto è stato sviluppato in collaborazione tra le due realtà ed è disponibile per la Continental GT Speed e la GT Speed Convertible. Il sistema di scarico è identico a quello equipaggiato sulla Pikes Peak Continental GT, la supercar da record che recentemente ha stabilito un tempo da primato nella cronoscalata di Pikes Peak.

Secondo Bentley, l’impianto Akrapovic dà il meglio di sé nella modalità di guida Sport. Una speciale valvola controllata elettronicamente, infatti, regola i flussi dello scarico creando un sound ancora più ricco e cupo anche a vettura ferma.

L’impianto è realizzato interamente in titanio e pesa 7 kg in meno rispetto a quello montato di serie. Si può distinguere dalla colorazione grigia opaca e dalla scritta Akrapovic sui terminali.

Un W12 Turbo ancora più potente

Non solo sound. Il sistema di scarico della Bentley permette una risposta più rapida dell’acceleratore e permette così di ottenere il massimo dall’immenso motore 6.0 W12 TSI. Il propulsore turbo eroga 659 CV (il 4% in più della precedente unità W12) e conferma la coppia di 900 Nm. Le prestazioni rimangono da vera supercar con una velocità massima di 335 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi.

Bentley non ha reso noti i prezzi e le disponibilità per questo nuovo optional della Continental GT Speed. È probabile, comunque, che il prezzo sia leggermente superiore ai circa 220 mila euro dell’attuale GT Speed da 635 CV.