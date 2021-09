La seconda generazione di NSX non ha avuto quel successo commerciale che Acura sperava, infatti la supercar ibrida è stata ritirata dopo soli cinque anni sul mercato durante i quali le vendite non sono mai decollate.

Questo non ha impedito alla divisione nordamericana di lusso del marchio Honda di presentare un’ultima versione della sportiva con motore V6, un modello per cui si è deciso di rispolverare la sigla Type S.

Giro record sul circuito di Long Beach

Un esemplare guidato dal vincitore del campionato di categoria prototipi IMSA, Ricky Taylor, ha ottenuto il record sul giro riservato a un’auto di produzione omologata sul circuito cittadino di Long Beach.

La NSX Type S, verniciata in una speciale livrea blu dedicata al tracciato californiano, ha tagliato il traguardo in 1 minuto e 32,784 secondi, migliorando di quasi tre secondi il primato precedente. Per fare un paragone nel 2019 il pilota Peter Cunningham aveva guidato la supercar in versione standard sulla stessa pista completando il giro in 1 minuto e 35,663 secondi.

Versione limitata a sole 350 unità

Prestazioni di gran lunga superiori al modello “base” che giustificano l’esborso superiore che i clienti dovranno effettuare per mettere nel proprio garage questa speciale Acura NSX Type S. La supercar giapponese verrà prodotta in soli 350 esemplari, di cui 300 destinati agli Stati Uniti, già tutti prenotati in sole 24 ore. Non solo, più di 100 persone sono in lista d'attesa sperando che qualcuno rinunci.

La NSX Type S viene venduta sul mercato americano ad un prezzo di 169.500 dollari (143.100 euro al cambio attuale) o 182.500 dollari (154.100 euro al cambio attuale) in caso di aggiunta del pacchetto Lightweight, mentre l’auto è disponibile in Giappone in sole 30 unità con marchio Honda ad una cifra equivalente di oltre 250mila dollari (211.100 euro al cambio attuale).