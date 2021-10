Per il mese di ottobre, sono sicuramente numerose le offerte proposte da Skoda, che continua con la politica di promozione ufficiale delle proprie vetture alimentate a metano. Tra queste c’è la SUV compatta Kamiq, nella versione 1.0 G-TEC da 90 CV, che può usufruire degli incentivi statali, fino al loro esaurimento.

L’allestimento Ambition di questa Kamiq viene a costare 23.890 euro, e grazie ai 1.500 euro di Ecoincentivi statali e al contributo di Skoda di 4.440 euro, può avere un prezzo di partenza di 17.950 euro; occorre la rottamazione di un veicolo decennale, secondo le disposizioni di legge.

Lo sconto è valido accedendo al finanziamento Skoda Clever Value+: dopo il versamento di un anticipo di 3.103,08 euro, si pagano 35 rate da 149 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,34%), mentre la rata finale ammonta a 12.409,42 euro.

Vantaggi

E’ interessante lo sconto che è possibile ottenere su questa Skoda Kamiq, che ha una dotazione di serie già interessante: sono quasi 6.000 euro con la rottamazione, che considerando il costo totale dell’auto non sono pochi.

La rata ammonta a meno di 150 euro, mentre l’anticipo è contenuto in poco più di 3.000 euro. La versione a metano può ottenere benefici fiscali in alcune regioni, come l’esenzione del bollo.

Svantaggi

Il TAN è prossimo al 6%, più di altre concorrenti, e in generale mancano nell’esempio di Skoda alcune agevolazioni in più, dall’anticipo zero a qualche servizio o assicurazione in regalo. Per lo sconto, è obbligatoria la rottamazione.

In sintesi