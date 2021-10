La Porsche 928 può non essere il modello preferito degli appassionati del marchio, ma è stata prodotta per 17 anni dal 1978 al 1995 - è una longevità insolita e al contempo ammirevole per una Porsche. Il modello ha avuto un suo mercato anche negli Stati Uniti, e di recente è stato scoperto un cimitero di 928 abbandonate.

La scoperta di Steve Rhodes - che ha scovato il cimitero e ha pubblicato tutto via Facebook - è particolare: era incaricato di trovare luoghi adatti alle riprese per lo show americano West World, quando si è imbattuto in un campo di ben 13 Porsche 928 abbandonate in attesa di esser salvate. Peccato che il proprietario non voglia né venderle né restaurarle.

Poco valore (per lui)

Il proprietario delle Porsche abbandonate è un amico del proprietario del terreno: a quanto pare l'appassionato di 928 ha chiesto all'amico di conservare le sue auto nel suo campo... e da allora non è più tornato.

Secondo le informazioni disponibili, il possessore delle Porsche 928 è ancora vivo ma sembra aver perso interesse per queste auto - che peraltro oggi hanno un prezzo più alto di quanto si possa pensare. Non vuole nemmeno venderle o restaurarle, preferisce solo che rimangano in quel campo a "morire" nella loro ruggine per qualche ragione.

Possiamo solo "stare a guardare"

Se state pensando "nessun problema, si va a salvarle senza permesso" sappiate che queste Porsche stanno marcendo in un campo protetto da telecamere. E' lo stesso Steve ad avvertire i malintenzionati:

"Sicuramente qualche ragazzo sveglio riuscirà a localizzare il posto via Google Maps, e gli potrebbe venire la brillante idea di andarci per rubare un'auto, prendere pezzi di ricambio o anche solo esplorare la zona. Sappiate che tutto il terreno è protetto da telecamere a circuito chiuso CCTV."

Su internet i prezzi delle Porsche 928 variano a seconda delle condizioni, ma anche in base alla motorizzazione. Sotto il cofano c'era sistematicamente un V8, e a variare erano le cilindrate che andavano da 4.5 a 5.4 litri: il primo godeva di 240 CV, mentre il secondo equipaggiava la più potente GTS con 350 CV.