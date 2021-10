L'Expo di Dubai - l'edizione "2020" - è iniziata il primo ottobre e, come vi abbiamo detto, terminerà il 31 marzo 2022. A rappresentare il Made in Italy ci pensa ovviamente il Padiglione Italia, dal 27 ottobre al 6 novembre, e anche le case auto fanno la loro parte.

Tra i marchi presenti, oltre a Maserati, c'è un costruttore di hypercar di Pontedera incaricato dal Comune di Firenze di mostrare "il bello e il ben fatto": si tratta di Mazzanti Automobili, con le sue tre versioni della supercar (e hypercar) Evantra.

La Toscana da esaltare

Mazzanti Automobili per questa missione si "unisce" quindi a Maserati - che è presente all'interno del Padiglione Italia con un'installazione artistica che vede protagonista la supercar MC20 - con l'obiettivo "principale" di esaltare la Toscana, terra d'origine del costruttore di Pontedera, con tutte le sue bellezze e abilità manifatturiere.

La missione istituzionale ufficiale si terrà il 10 ottobre al Padiglione Italia, e comincerà con un convegno con la partecipazione delle cariche più prestigiose del Comune (fra cui Dario Nardella, Sindaco di Firenze).

Come detto, le protagoniste per Mazzanti Automobili sono le tre varianti della Evantra, che si distinguono per la loro potenza e le conseguenti appendici aerodinamiche sempre più estreme man mano che la potenza cresce.

La prima si chiama semplicemente Evantra Pura (nel video qui sopra), un modello a dir poco esclusivo dato che la sua produzione è limitata a cinque esemplari ogni anno. La potenza arriva a 751 CV, mentre il peso si ferma a 1.300 kg.

La seconda è una versione "più spinta" della Pura, e si chiama Evantra 781. Come suggerisce il nome, qui la potenza sale a 781 CV per un feeling meno "versatile" e più focalizzato sulle sensazioni da auto da corsa - e si intravede anche dalla decalcomania sulla carrozzeria.

Infine, c'è la punta di diamante: la Evantra Millecavalli, con il nome che rimanda alla potenza del suo 7.2L V8 - pari appunto a 1.000 CV, per 1.200 Nm di coppia (la vedete nel video sopra). Il peso rimane di 1.300 kg, lo 0-100 km/h si copre in 2,7 secondi e la velocità massima è di 400 km/h. Per intenderci ancora meglio sulle prestazioni, la Millecavalli è in grado di andare da 0 a 300 km/h in appena 7 secondi.