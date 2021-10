All’evento Milano AutoClassica 2021, il salone internazionale dedicato all’esposizione e alla vendita di auto classiche, youngtimer e usate, aperto al pubblico da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, non sono esposti soltanto modelli rari ed esclusivi dai costi proibitivi.

Vi vogliamo parlare infatti di cinque grandi chicche scovate dal nostro Andrea nella sezione usato, modelli particolari, ma ancora accessibili per le tasche della maggior parte degli appassionati.

La Golf a 5 cilindri

Si inizia con una Volkswagen Golf di quarta generazione nella versione V5 4Motion. A differenza della più famosa sorella R32 equipaggiata con il motore 3,2 a sei cilindri, quest’auto monta un propulsore da 2,3 litri in grado di erogare, a seconda della versione, 150 o 170 CV di potenza, scaricata a terra attraverso un sofisticato sistema di trazione integrale.

Le prestazioni della hatchback tedesca le consentono un’accelerazione di 8,8 secondi e una velocità di 216 km/h nel caso della prima variante catalitica e di 8,2 secondi e 224 km/h per quella con il motore “aggiornato”.

Le premium tedesche

Restando in Germania, questa volta abbiamo a che fare con il primo SUV premium prodotto da Mercedes-Benz, la ML. Rimasta nell’immaginario collettivo per essere stata l’auto protagonista del film Jurassic Park - Il mondo perduto, l’esemplare esposto è la versione 320 con motore V6 da 3,2 litri e 218 CV di potenza, gestiti da una trasmissione automatica a 5 rapporti.

Parlando di auto premium tedesche non si può non citare questa berlina di lusso dalle dimensioni importanti, l’Audi A8. La prima vera ammiraglia della Casa dei Quattro Anelli, realizzata con telaio interamente in alluminio, è spinta da motore V8 da 4,2 litri in grado di sviluppare 300 CV, accoppiato all’inedito cambio automatico Tiptronic, il tutto gestito da un sistema di trazione a quattro ruote motrici.

Le italiane in allestimento sportivo

Passiamo a un'auto italiana, l’Alfa Romeo 155 Silverstone. L’allestimento speciale della berlina del Biscione, prodotto in soli 2.500 esemplari dal ’94 al ’95 per Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Paesi Bassi, si caratterizza esteticamente per la presenza di un’appendice aerodinamica sul paraurti anteriore e di un alettone posteriore di grandi dimensioni. Completano la dotazione esterna i cerchi da 15” in misura 205/50 e opzionali da 16” in misura 205/45, mentre gli interni riprendono quelli della versione Q4.

E infine un’utilitaria che ha riscosso grande successo tra la fine degli Anni ’80 e la meta degli Anni ’90, la Fiat Tipo. Al salone Milano AutoClassica è in vendita una prima serie nell’allestimento GT, quello riservato alle auto più potenti della gamma, con motore da 1,8 litri di cilindrata a iniezione elettronica e 105 CV di potenza. Tra le dotazioni di serie presenti su questa versione sedili profilati sportivi, contagiri, pannello di controllo, fendinebbia e pneumatici di misura 185/60 montati su cerchi da “14.