Citroen Ami si conferma più di uno strumento di mobilità: oltre alla trazione 100 % elettrica, alla versatilità nel traffico cittadino grazie alla forma simmetrica e alle dimensioni ridotte, oggi aggiunge anche la possibilità di essere personalizzata attraverso stickers realizzati anche a partire da immagini fornite dai proprietari.

Un ulteriore passaggio verso la creazione di un oggetto che va al di là della sua funzione primaria e che era iniziato dalla possibilità di scegliere fra diversi look grazie ai pack di accessori colorati e alla gamma di prodotti sviluppati appositamente, come l’altoparlante Bluetooth, il box DAT@AMI per collegare lo smartphone, i portachiavi e vari altri oggetti, sia funzionali che puramente decorativi.

Adesivi fai da te

Anche attraverso il suo partner Faab Fabricauto oggi i clienti e possessori di Ami possono personalizzare il loro veicolo attraverso motivi decorativi adesivi scesi fra 6 proposte della casa: Jungle, Tutti i Frutti, Globe-Trotter "so British", Camo e Tribe, oppure creare da soli il proprio set seguendo le istruzioni contenuti nella confezione degli accessori ordinati o nel tutorial all'indirizzo web Custom-MyAmi.com.

Gli adesivi personalizzati, realizzati appunto da Faab Fabricauto in Francia, possono essere creati a partire da immagini o foto appartenenti al proprietario, nel rispetto ovviamente dei diritti di privacy di ordine pubblico o di decoro. La decorazione può essere parziale o totale e presenta diversi costi di realizzazione.

Prezzi variabili, ma comunque abbordabili

Una decorazione personalizzata parziale costa tra 259 e 359 euro a seconda del numero di aree da coprire con gli sticker. Per una copertura completa sia arriva invece a un prezzo totale di 619 euro ed è previsto uno sconto per chi ordina più di un set di adesivi.

Più economici gli adesivi realizzati da Citroen che possono essere applicati su una parte di Ami oppure su più parti in tre offerte tra 29 e 89 euro. Questa nuova possibilità di personalizzazione è disponibile da subito in Francia e successivamente sarà proposta anche negli altri mercati.